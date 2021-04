Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Cuidado y Prevención Abril 2021.

Informó la cuenta@CarnetDLaPatria : «Continua la Entrega del Bono Cuidado y Prevención enviado por nuestro Pdte.@NicolasMaduro, a través del Sistema La entrega tendrá lugar entre los días 16 al 23 de abril de 2021.»

El monto a cobrar es de : 6.830.000Bs del Bono Cuidado y Prevención Abril 2021

Gobierno de Venezuela inicia el pago del Bono Cuidado y Prevención Abril 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gobierno