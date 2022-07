Salud: ¿Qué hacer cuando tu pareja prefiere Masturbarse a estar contigo?

Tema: Hay gente que prefiere masturbarse que tener relaciones en pareja.

Tener una vida sexual plena y placentera es, como bien señalan los expertos, fundamental para nuestro bienestar físico, emocional y mental. Para conseguir esta satisfacción, las personas ponen en marcha todo un repertorio de prácticas sexuales -incluidas distintas posturas y fantasías- que ayudan a obtener la anhelada excitación. Pero de todos los actos íntimos, la masturbación es uno de los más practicados por diversas razones.

La educadora sexual certificada Lourdes Soto de Laurido señala que el también llamado autoerotismo es una buena forma de conocer mejor nuestras zonas erógenas y “brindarnos momentos de placer de forma individual”. Aunque aclara que es una actividad que se puede realizar en pareja -se habla de la “masturbación mutua” como una eficaz herramienta que abona a los juegos sexuales-, la especialista explica que la actividad en solitario es bastante común tanto en hombres como en mujeres porque no requiere tener pareja.

Otro argumento que explica la popularidad de la masturbación entre las experiencias íntimas es que puede iniciarse desde temprana edad, según observa la también sexóloga Carmen Valcárcel. La doctora destaca que ya desde la pubertad los adolescentes comienzan a descubrir y explorar el placer sexual a través de este acto, señalando como dato curioso que “se ha visto que fetos en el útero se autoestimulan”.

“En ocasiones, la masturbación se convierte en la forma más fácil y disponible de satisfacer el deseo sexual. Hay situaciones que no permiten el acceso a una pareja: enfermedades, separación u otras”, indica la Dra. Valcárcel.

“La ventaja principal de la autoestimulación es la disminución de la posibilidad de contagio con alguna infección de transmisión sexual. Luego está la conveniencia de poder realizarse en cualquier momento, la disminución del estrés y hasta se ha estudiado que en el caso de los hombres mayores de 60 años podría disminuir el cáncer de próstata”, revela la experta en sexualidad humana, quien define la masturbación como “la estimulación propia con el fin de obtener placer”.

Preferencia alarmante

Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona antepone la masturbación sobre las relaciones sexuales, incluso teniendo una pareja estable? Por extraño que parezca este panorama, las sexólogas aquí consultadas sostienen que esto es una realidad en algunos casos, en los que se llega a desarrollar una preferencia particular por el autoerotismo. Sin embargo, subrayan que se trata de una conducta preocupante.

“La masturbación se presenta siempre como una alternativa, pero no debe utilizarse como un sustituto para solucionar la pérdida del interés o atractivo sexual hacia la pareja, la rutina dentro de una relación o el deterioro en el repertorio sexual. La masturbación no es un mecanismo automático de placer ni de producir orgasmos, más bien es una acción alterna a las muchas que tenemos durante la relación sexual”, enfatiza la Dra. Soto de Laurido.

Sobre la gratificación

De hecho, a pesar de que la satisfacción sexual “es algo bien individual”, como indica la Dra. Valcárcel, en términos generales las relaciones en pareja suelen ser más gratificantes. A nivel psicológico, el componente relacional enriquece la experiencia sexual, siempre y cuando ésta se dé dentro de un clima positivo y de respeto.

“En muchos estudios se reporta más satisfacción en los contactos de pareja, pues no sólo se trata de lo que la persona siente, sino también de cómo puede hacer sentir a otra persona y compartir. No se trata sólo de tener un orgasmo, sino de disfrutar la sexualidad a plenitud”, puntualiza la sexóloga Varcárcel.

Como recomendación de rigor, la especialista exhorta a las personas que desarrollen una preferencia por la masturbación a que visiten a un profesional de la conducta. Este paso será clave para determinar si existe algún problema y establecer las estrategias a seguir.

Para una sexualidad saludable

La Dra. Carmen Valcárcel, experta en sexualidad humana, ofrece algunas guías básicas para una intimidad satisfactoria.

1. Mantén tu integridad personal: No hagas nada que te haga sentir incomodidad. Si realizas algo por hacerlo o por complacer podrías sentirte culpable y crear resentimientos hacia tu pareja o hacia ti mismo.

2. Comunica con claridad tus deseos: Hacerte entender evitará malos entendidos. Si descubres que tu pareja tiene alguna práctica sexual que te parece extraña o diferente, busca información de fuentes confiables, como en psicólogos o sexólogos.

3. Sé fiel en la medida posible: Te complicas menos la vida y la de los demás. La fidelidad y la exclusividad sexual se basan en la lealtad, la honestidad y el respeto a la pareja.

Articulo remitido por el especialista respectivo.