Hoteles económicos para hacer turismo en Francia

Si quieres hacer turismo en Francia y ahorrar dinero en el alojamiento, hay varias opciones de hoteles económicos que puedes considerar. Según los sitios web de viajes como Tripadvisor y Booking , algunos de los hoteles más baratos y mejor valorados en Francia son:

– Hotel Astoria – Astotel: Este hotel se encuentra en el distrito VIII de París, cerca de la Ópera Garnier y el Arco del Triunfo. Ofrece habitaciones cómodas y limpias, con minibar gratuito y acceso a los servicios de otros hoteles de la cadena Astotel. El precio medio por noche es de 100 euros.

– Hôtel Le Milie Rose: Este hotel está situado en el distrito X de París, a 1 km de la estación de metro Gare du Nord. Ofrece habitaciones hipoalergénicas, con wifi gratis y desayuno incluido. El personal es atento y servicial. El precio medio por noche es de 80 euros.

– Hôtel Moderniste: Este hotel se ubica en el distrito XV de París, cerca del centro de exposiciones Porte de Versailles. Ofrece habitaciones modernas y elegantes, con wifi gratis y café gratuito las 24 horas. El personal es muy amable y profesional. El precio medio por noche es de 90 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de hoteles económicos para hacer turismo en Francia. También puedes buscar otras opciones en diferentes zonas y ciudades, según tus preferencias y necesidades. Algunos consejos para encontrar hoteles baratos son:

– Comparar precios y ofertas en diferentes sitios web de reservas.

– Reservar con antelación o aprovechar las cancelaciones de última hora.

– Viajar en temporada baja o entre semana, cuando hay menos demanda.

– Elegir hoteles que estén bien comunicados con el transporte público o que ofrezcan bicicletas o coches compartidos.

– Evitar los hoteles que cobren tasas o impuestos adicionales.

Espero que esta información te sea útil para planificar tu viaje a Francia. ¡Buen viaje!

