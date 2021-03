Hoy es el día internacional de la mujer..

Cada ocho de marzo se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer, sin embargo, en Venezuela más que una festividad, se toma como una conmemoración de ese crecimiento que han tenido las mujeres dentro de las sociedades del mundo entero, desde la oportunidad del voto femenino como la igualdad de género que se ha logrado paulatinamente, y aún en muchos aspectos no se ha alcanzado del todo.

Este tema ha trascendido fronteras con la creación de diversas organizaciones a nivel internacional como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Comisión del Estatus de las Mujeres (CSW), o a nivel nacional como la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), Fundamama e incluso regionales como Berenjena Empoderada.

Sin embargo, tomando en consideración el contexto económico, político y social que se presenta en Venezuela, la mujer se ha visto en la necesidad de cambiar rotundamente sus rutinas diarias, la vicepresidenta de Alaplaf, Delia Mondragón expresó que “las mujeres están muy lastimadas con las colas que tienen que hacer, están perdiendo la vida, se encuentran en medio de las luchas de poderes, los enfrentamientos en los barrios”, además dijo que en el 2016 se registraron 76 muertes violentas de mujeres, de las cuales 19 se catalogaron como femicidio y 28 de ellas fueron víctimas además, de violencia sexual.

Este escenario ha mantenido a las mujeres en colas para buscar el sustento alimenticio para sus hogares, la leche o pañales para sus hijos, las medicinas que necesitan para curar la fiebre o un dolor de cabeza; lo que ha generado una presión psicológica en ellas que las ha llevado a un nivel de estrés tan alto, y es allí donde comienzan a enfermarse, deprimirse e incluso la muerte.

“Lo que queremos es levantar nuestra voz, unirnos porque al final la militancia de las mujeres es esa, son nuestros derechos aunque tengamos pensamientos distintos”, comentó Mondragón agregando que en este tema el color político no tiene influencia, pues la violencia de género no conoce de toldas, es un factor que puede afectar a cualquier mujer, sin distinción económica, social o religiosa.

Destacó que ellos junto a otras fundaciones, se han convertido en la voz de todas esas personas que han sido víctimas y que sus crímenes han quedado impunes, “ya basta de tanta impunidad, se debe hacer justicia con cada uno de los casos”, resaltó.

Mondragón reiteró que se debe decir basta ante estas situaciones, además exaltó que “no hay que acostumbrarse a la violencia, los hombres que son violentos deben saber que esto es un delito y van a pagar por estos crímenes, y las mujeres no están solas nosotros estamos aquí para acompañarlas”, además invitó a denunciar, llamó a la solidaridad entre mujeres y no dejar pasar por alto estos hechos.

Conmemoración del Día de la Mujer

Hoy miércoles ocho de marzo en el marco de la celebración del Día de la Mujer, organizaciones como Alaplaf, Fundamama, Aliadas en Cadena y Berenjena Empoderada en alianza con la Alcaldía de Iribarren realizarán el I Encuentro de Mujeres Barquisimeto 2017, el cual busca el empoderamiento del género.

Se tratarán temas como salud preventiva, empoderamiento de la mujer, las mujeres venezolanas en la política y sobre los derechos que ellas tienen. Esta cita se dará desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 a.m. en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, de allí partirán a la Plaza La Justicia donde realizarán una concentración de una hora para expresarse sobre las condiciones de vida, igualdad de oportunidades y salario que los hombres.

A esta convocatoria se suman 45 países además de Venezuela. En Barquisimeto se realizará desde las 11:08 de la mañana hasta las 12:08 del día.

Exigen elecciones

La conmemoración del Día de la Mujer también estará enfocada en cuanto a las luchas que han tenido para llegar a cargos políticos y públicos, es por ello que el partido democrático Causa R se pronunció en cuanto a este tema. Carmen Julia Rodríguez, coordinadora regional de mujeres de esta tolda, expresó que se mantendrán en la calle debido a los escenarios que se presentan en el país.

“Le hacemos un llamado a las mujeres que están solapando los atropellos que hace el Gobierno nacional con respecto a las elecciones regionales” dijo Rodríguez, exhortando además a las que ocupan los altos cargos como la primera combatiente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la canciller.

Se refirió a las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez -donde comentó que Venezuela es un ejemplo en los Derechos Humanos-, como una muestra de la falta de realidad que tienen los representantes del Gobierno nacional.

Reiteró la lucha por el cambio, la democracia y el voto que ha llevado el partido durante muchos años, es por ellos que se unirán a la convocatoria realizada por las organizaciones sin fines de lucro o políticos, como el I encuentro de mujeres Barquisimeto 2017.

“La mujer venezolana despertó, vamos a hacer que se cumpla la ley como tal”, exaltó, agregando que no se van a cansar de luchar y que Venezuela se ha caracterizado por tener mujeres luchadoras.

