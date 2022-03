Inician entrega del «Primer Bono Especial» por el sistema Patria.

A partir de este domingo 27 de marzo, se activará la entrega del «1er Bono Especial» correspondiente al mes de abril.

Así lo informó la cuenta de la red social Twitter Bonos protectores Social Al Pueblo, quienes indican que dicha entrega comenzará luego de culminar la entrega del bono «6to Aniversario de los CLAP» el sábado 26 de marzo.

Finalmente, se indica que el monto que llegará a través del Sistema Patria será de 19,20 bolívares.

Al finalizar la entrega del Bono #6toAniversarioDeLosCLAP que culmina el dia #26Mar a través del Sistema @CarnetDLaPatria

se tiene previsto activarse el #1er. #BonosEspecial del mes (abril 2022).