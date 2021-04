Isaías Márquez : AGROINDUSTRIA, COMBUSTIBLE y ELECTRICIDAD

Históricamente, producíamos hasta un 75 % de los alimentos que llegaban a nuestra población; eran unos ocho rubros básicos: arroz, maíz, carne de pollo, cerdo, queso, leche y plátanos.

Pero, según Fedeagro, durante 2020 no alcanzamos más de un 17 por ciento; todo lo demás, es importado. Los vehículos entrantes de Brasil traen su carburante de origen. Una tasación amplia para nuestra productividad.

Tenemos, más de las tres cuartas partes de los hogares venezolanos con tan solo dos o quizá menos comidas a diario, con el agravante de que el aforo de alimentos es mucho menor, ya que el traslado de la producción a los centros de procesamiento se entraba a causa de la escasez de combustible (gasolina, gasóleo o diésel), aparte de que en aquellos hay fallas por electricidad y hasta del propio combustible para la realización del proceso respectivo; tal es el caso de los centrales azucareros, a lo que se añade el riesgo perenne por invasiones, expropiaciones y cobro de vacunas, que, junto con las barreras de crédito, escasez de agroinsumos y otras circunstancias han minado el interés por la producción agropecuaria y agroindustrial.

Regularmente, la cosecha debe rematarse al “mejor” postor; cadena de especuladores, hambreadoras que se instalan en centros de distibución mayoristas, donde pelotean a todo comerciante en búsqueda de precios para invertir en dicha producción y llevarla al menudeo con los costos a riesgos que todo ello implica trasladables, inexorablemente, al consumidor final, el pueblo asalariado, situación que tenemos por ineficacia de los organismos centinelas ante tal desaguisado, que conforman, también, ese clan de hambreadores.

Y, es por esta penuria, que observamos a personas hurgando bolsas de basura, quienes por necesidad practican el “friganismo” , “pichacheros y/o “friganos”, estilo de vida anticonsumista, de economía convencional o consumo mínimo de recursos y mejor aprovechamiento de restos alimenticios, producto del manirrotismo por hábitos impropios de consumo adquiridos por tradición, como por ejemplo la mala costumbre tan impertinente al dejar sobras de alimentos en los platos servidos, incluso por muy costosos que estos sean y desperdiciado de recursos aun necesarios en los mercados municipales.

Isaías Márquez

Isaías Márquez : AGROINDUSTRIA, COMBUSTIBLE y ELECTRICIDAD was last modified: by

Temas relacionados:

En : Opinión