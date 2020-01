Isaías Márquez : DESAFÍOS DE VENEZUELA Y SU GEOPOLÍTICA

Atenida a la renta petrolera e inmersa en un mundo que confronta retos globales ingentes de orden transnacional, mediante soluciones supranacionales, Venezuela en torno al petróleo, recurso proclive a generar conflictos de índole diversa y hasta guerras, tal y como ocurre, ahora, en Medio Oriente. El acechante geopolítico del “excremento del diablo” hace hincapié, específicamente, en todo dominio suyo sobre los regímenes del hemisferio sur dueños de éste y otros recursos naturales.

No son solo conflictos en torno al petróleo o de buscar arrogarse tal recurso estratégico, sino de un mundo instituido en torno suyo; el cual, hoy por hoy, se halla en crisis abisal, ostentando signos de auxilio ante otros escenarios bélicos, rango del que no estamos apartados.

Vivimos una problemática difícil, sobremanera, que conlleva algún grosor consecuencia de la codicia por el petróleo: rivalidades geopolíticas; la crisis energética global y nuevas realidades del petróleo; disputas internas por el control del petroestado más su despojo y los conflictos que se originan por su explotación local a causa de los impactos medioambientales.

Trátase de una trabazón de conflictos cuyas secuelas atisban las señales más claras por la crisis cultural de los hidrocarburos; indica, además, el colapso de los factores que propugnan este modelo de sociedad vigente. Y, refuerza los conflictos vigentes que, por causa-efecto, genera otros sin relación directa con el petróleo: oro, coltán, tierras y aguas, entre otros; conflictos que afectan la cotidianidad in situ, muy aparte de la geopolítica petrolera EEUU/Venezuela.

Por otra parte, el sondamiento de la guerra comercial EEUU/China y ahora Irán por la muerte de Soleimani, podría causar un impacto doble en el mercado petrolero, blando y volátil.

Nada menos el cero mata cero en los aranceles provocó la caída de los precios del crudo ante una posible desaceleración económica mundial e incluso hasta una recesión en EEUU que podía afectar la demanda de petróleo.

Más Aún, hubo una advertencia tímida acerca de las represalias que podía tomar China contra los aranceles estadounidenses mediante la compra ingente de petróleo a Irán en desafío a las sanciones de Washington contra la nación miembro OPEP.

Isaimar@gmail.com

Isaías Márquez : DESAFÍOS DE VENEZUELA Y SU GEOPOLÍTICA was last modified: by

En : Política