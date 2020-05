HIPOCRESÍA SANITARIA

Isaías márquez

Ante la crisis sociosanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la emergencia de gravedad que experimentamos los venezolanos, el gobierno revolucionario, acordó una cuarentena y/o confinamiento pretendiendo fungir de muy interesado por la salud de la población.

Pero, obvia la contaminación –nube tóxica- que cubre el cielo de la ciudad, escasez de agua, basura sin recolectar y se avoca al melodrama castrocubano de una supuesta invasión, hechos que desnudan la hipocresía y su falta de solidaridad hacia los sectores más pobres sobre quienes impacta, agudamente, solo ofrece, a diario, un cacareo vespertino de lo poco que, jactanciosamente hace; ínterin, la población sometida , busca fanosamente, bienes básicos para afrontar las precariedades que han generado sus políticas erráticas y desfasadas, al punto de presumir que todavía somos ilusos, actitud que ya el pueblo ha dejado en virtud de la falacia revolucionaria con la que aún pretenden proseguir, en vano, porque ha prescrito y sin visos de rehabilitación a plazo alguno por su distanciamiento de las realidades socio-políticas y el desconcierto popular, cuyo índice de rechazo es superior a un 80 %, según Alfredo Keller, pues su ineficacia y la de su equipo para resolver la crisis económica es, a todas luces, manifiesta e ineludible por lo que pretende comprometer a EEUU y oposición por las sanciones impuestas, cuando, ciertamente, su accionar fue el acabose de la nación, hoy día exangüe y misérrima, gracias a sus políticas inconexas y obstruccionistas a toda iniciativa, en pro de un modelo oscurantista.

Isaías márquez: HIPOCRESÍA SANITARIA was last modified: by

En : Opinión