Luego del éxito de «No es Casualidad» y «Sola» la boys band panameña, 4U (For You), conformada por Joy, Maik y Enyel, revolucionan todas las plataformas digitales y se convierten en viral en la red social TikTok por su nueva canción titulada «Rompe».

Con su propuesta de mantener la esencia latina y el género urbano en cada uno de sus temas, 4U ha creado una gran comunidad que los ha respaldado en sus lanzamientos y con «Rompe» no ha sido la excepción y a través de un challenge viral en TikTok, la boys band ha logrado posicionarse en todo el mundo con su nuevo sencillo.

El videoclip oficial de «Rompe» ya cuenta con más de 30 mil visualizaciones en su canal oficial de YouTube Somos4UOficial y fue dirigido por Tropafilms con la dirección de Óscar Sánchez y fotografía de Aroon Bronley, la pre producción realizada por Luis Dorati y la producción general de JM Events & More (@jmeventsandmore) y (@lawandorder).

En cuanto a la producción del tema, estuvo a cargo del reconocido productor panameño Kevin Da Silva, mezclado en Cuba por Chico F y masterizado por Merrily Fuller de Fullersound, en Miami Florida.

Joy, Maik y Enyel están comprometidos en seguir trabajando para que 4U sea una banda mundialmente conocida, es por ello que preparan para el próximo año 2021 estrenar su segundo álbum de estudio siempre con la que domina la escena actual como lo es el reggaetón.

Sigue los pasos de 4U a través de todas sus redes sociales como @Somos4UOficial en Instagram, www.4UOFICIAL.COM, y en todas las plataformas digitales: 4U For You.

Jhoanny Stephany Reyes

Jefa de prensa

La boys band panameña 4U «Rompe» las plataformas digitales was last modified: by

En : Notas de Prensa