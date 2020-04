Panamá prorrogó por 30 días más suspensión de vuelos internacionales. Panamá tomó la determinación de prorrogar por 30 días más la suspensión de las llegadas y salidas de todos los vuelos internacionales, por la pandemia global del Covid-19 que se ha cobrado la vida de 126 personas en el país.

La decisión, que invoca razones de salud pública, está contenida en una resolución de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), y establece que la extensión de la medida será efectiva por 30 días a partir del próximo miércoles 22 de abril.

La medida excluye los vuelos humanitarios para el transporte de productos, medicinas, equipo médico-hospitalario, vacunas e insumos de salud pública para afrontar la pandemia por el Covid-19.

El pasado 22 de marzo, el Gobierno panameño ordenó la suspensión por un periodo de 30 días de todas las llegadas y salidas de vuelos internacionales, como parte de las medidas para frenar la expansión del Covid-19.

Esta medida de sumó a la suspensión de los vuelos procedentes de Europa y Asia por 30 días prorrogables, y a la prohibición de la entrada de extranjeros.

Panamá, declarada en estado de emergencia el pasado 13 de marzo, mantiene suspendidas las clases, los eventos deportivos y culturales masivos, clausurados los comercios de ocio.

Desde 18 de marzo rige un toque de queda nocturno que prevé algunas excepciones, mientras que el 25 de marzo se decretó una cuarentena nacional indefinida que hace dos semanas pasó a ser total los días sábado y domingo.

Desde Panamá han salido dos vuelos con ayuda humanitaria hacia Ecuador, uno de los países que ha sido golpeado con fuerza por el Covid-19 en la región. También se han hecho vuelos para repatriar a ciudadanos a sus países de origen.

En Panamá está el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que alberga material de la ONU y de la Cruz Roja Internacional y que en esta crisis del Covid-19 ha distribuido ya unas 16 toneladas de ayuda en América Latina y el Caribe, dijeron fuentes oficiales.

