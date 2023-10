La economía digital crece con los creadores de contenido independientes.

Desde páginas web hasta canales de Youtube o de Twitch, la creación de contenido en internet ese algo que está creciendo a pasos de gigante en los últimos años, tal y como podemos ver si analizamos todas las estadísticas relativas a ello.

Cada vez más jóvenes se lanzan a la creación de contenido en internet y podemos encontrar temáticas de lo más variado, por raras que parezcan, que tienen grandes audiencias y público muy fiel.

Explosión de la creación de contenido en micronichos

Si bien hace unos años no era tan común ver canales de Youtube o creadores de contenido en otros medios o plataformas que tratasen temas fuera de las temáticas más “mainstream”, hoy en día es algo cada vez más habitual. En muchos casos con audiencias relativamente pequeñas comparado con los creadores de contenido de temáticas mucho más generalistas, estos pequeños influencers tienen una serie de ventajas que no tienen los creadores de contenido más grandes. Y en este aspecto debemos mencionar uno de sus principales medios de monetización: la publicidad y patrocinios por parte de marcas dentro de los contenidos creados por estos influencers.

Calidad o cantidad

Cuando una marca quiere hacer publicidad apoyada en un creador de contenido o influencer, tiene básicamente dos opciones principales: optar por un creador de contenido de gran tamaño y contenido generalista, o bien optar por un creador de contenido con una audiencia mucho menor pero mucho más alineada con el producto o servicio a promocionar.

Pongamos un ejemplo, para poder ver esto de una forma más clara. Imaginemos una empresa que quiere anunciar una nueva herramienta para creadores de contenido, por seguir el hilo de este artículo. La empresa que quiere promocionar su herramienta tiene dos opciones: publicitarse en un gran canal donde la gran parte de la audiencia no son creadores de contenido y por tanto no tendrán interés en el producto o servicio, o publicitarse en un canal que cree contenido enfocado en los nuevos creadores de contenido, con una audiencia mucho menor que la del otro canal, pero donde la mayoría de su audiencia son potenciales usuarios de la herramienta a promocionar.

Si bien hace unos años la opción principal que elegirían la mayoría de empresas sería el canal grande, hoy en día la mayoría elegirían este segundo canal, con una audiencia menor pero totalmente alineada con la oferta de valor que hace la empresa que ofrece el producto para creadores de contenido, por lo que seguramente el retorno sobre la inversión publicitaria sería mucho mejor en este segundo caso que si optan por un gran canal generalista.

De la mano de esto tenemos que hablar del engagement, que es el nivel de interacción e impacto real que los creadores de contenido tienen en sus audiencias. Hoy en día podemos encontrar multitud de herramientas que permiten a las empresas obtener datos de impacto de los creadores de contenido de una forma rápida y sencilla. Esto hace que las empresas puedan hacer un primer filtro respecto con qué creadores de contenido pueden trabajar, ya que uno de los problemas de esta industria es el aumento artificial de los números de los creadores de contenido a través de la compra de seguidores e interacciones en las redes sociales.

Marketing de afiliados como monetización inicial

Una de las ventajas que tienen los nuevos creadores de contenido es que, a pesar de ser nuevos y no tener todavía grandes audiencias, pueden comenzar a monetizar su contenido desde el primer día a través del marketing de afiliación.

Seguro que has visto como en muchas ocasiones los creadores de contenido en plataformas como Youtube que muestran un producto o servicio mencionan que en la descripción del vídeo ponen a disposición de los usuarios un enlace para ir a comprar el producto que aparece en el vídeo. Si bien lo más normal es que en estos casos no se trate de un contenido patrocinado, lo que hace aquí el creador de contenido es llevar al usuario a través de un enlace de afiliado a la página de compra del producto (normalmente grandes Marketplace como Amazon). De esta forma, sin necesidad de que una marca confíe en ellos para generar contenido patrocinado, podrán monetizar ese vídeo obteniendo un porcentaje de la compra de cada uno de los usuarios que lleguen a comprar a través de su enlace de afiliado.

La clave para que un creador de contenido o empresa de marketing de afiliados sea capaz de obtener grandes comisiones por participar en determinados programas de afiliación es ofrecer a los usuarios que consumen el contenido mucho valor. Tanto valor que el usuario se convenza de que el producto es realmente para él y quiere adquirirlo en ese preciso momento.

Esto es algo que en páginas web se hace en cualquier nicho que te puedas imaginar. Desde reviews tecnológicas hasta páginas web enfocadas en juego en línea. En todos los casos el sitio web tiene que aportar suficiente valor como para que el usuario pueda tener claro que el producto es para ellos y, sobre todo, ofrecer contenido o valor que otros sitios web no están ofreciendo.

En el caso de las revisiones de productos tecnológicos, es importante que se trate de una revisión real del mismo, habiendo podido probar el producto, ya que esto es lo que marca la diferencia entre una página web profesional que trabaja como afiliado para marcas tecnológicas y otros muchos sitios web que únicamente hablan del producto en términos de especificaciones, como podrías encontrar en otros muchos sitios web diferentes.

Esto mismo ocurre con el otro ejemplo, el del juego en línea. Los sitios web que promocionan cualquier tipo de casino o casa de apuestas en línea sin apenas valorarla o mencionar todos los aspectos relevantes acerca del sitio no aportan ningún tipo de valor añadido al usuario. Sin embargo, los sitios que analizan realmente los sitios de juego en línea y ofrecen opiniones reales tras haber probado estos sitios son los que hacen que los jugadores puedan confiar realmente en las valoraciones que leen. Si en lugar de casinos y casas de apuestas hablásemos de videojuegos, ¿confiarías en la review o análisis de un juego por parte de un creador de contenido que no ha probado el videojuego? La respuesta creo que es clara para la mayoría de usuarios.

Barrera de entrada mínima

Otro de los motivos que hace que hoy en día haya cada vez más creadores de contenido es que la barrera de entrada es mínima. Si hace unos pocos años era necesario contar con cámaras profesionales que permitiesen crear contenido de una forma atractiva y visual, hoy en día cualquier teléfono del mercado que tenga menos de tres o cuatro años graba vídeo en una calidad más que suficiente para iniciarse en la creación de contenido. Por eso hoy en día apenas hace falta inversión por parte de los nuevos creadores de contenido para comenzar a compartir todas esas ideas y conocimiento que llevan dentro con el resto del mundo.

Y tú, ¿alguna vez te has planteado crear contenido en internet? Como ves, no hay excusas para no comenzar si es algo que te gustaría hacer, por lo que te animamos a que comiences hoy mismo a crear contenido en internet y empezar a cultivar tu comunidad de seguidores.

