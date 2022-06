La OMS lanza la Aplicación SunSmart Global UV para informar sobre los peligros de la radiación solar

21 de junio de 2022, Ginebra, Suiza – La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han lanzado una nueva aplicación para teléfonos móviles que proporciona información localizada sobre los niveles de radiación ultravioleta (UV). (PNUMA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La aplicación SunSmart Global UV proporciona pronósticos meteorológicos y UV de cinco días en ubicaciones de búsqueda. Destaca los intervalos de tiempo en los que se requiere protección solar con el objetivo de ayudar a las personas de todo el mundo a saber cuándo usar protección solar, en un esfuerzo por reducir la carga mundial de cáncer de piel y daños oculares relacionados con los rayos UV.

La aplicación SunSmart Global UV está disponible de forma gratuita en las tiendas Apple App y Google Play . Brinda opciones personalizadas para que los usuarios puedan tomar medidas para protegerse de la exposición prolongada y excesiva a los rayos UV, una de las principales causas del cáncer de piel y otras enfermedades relacionadas con los rayos UV. La aplicación permite la inclusión de flujos de datos nacionales y locales y la adaptación a múltiples idiomas; actualmente está disponible en chino, inglés, francés, ruso, holandés y español.

“La evidencia muestra que la sobreexposición a los rayos UV es la causa principal del cáncer de piel. Por lo tanto, es vital que las personas sepan cuándo y cómo protegerse”, dijo la Dra. Maria Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS. «Animamos a todos a usar la aplicación para protegerse a sí mismos y a sus hijos, y hacer de esto un hábito diario».

A nivel mundial, se estima que más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel (melanoma y no melanoma combinados) se diagnosticaron en todo el mundo en 2020. Durante el mismo período, más de 120 000 personas en todo el mundo perdieron la vida a causa de esta enfermedad altamente prevenible. Uno de los principales factores que contribuyen a estos tipos de cáncer es el exceso de radiación ultravioleta del adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico de la tierra como resultado de la liberación de ciertas sustancias químicas creadas por el hombre. Según el tratado internacional conocido como Protocolo de Montreal, todos los Estados miembros de la ONU están eliminando gradualmente la producción y el consumo de esas sustancias de acuerdo con un calendario específico. Como resultado de estos continuos esfuerzos, se prevé que el nivel de ozono se recupere a mediados de siglo. Mientras tanto,

“El Protocolo de Montreal protege la capa de ozono estratosférico que, a su vez, protege la salud humana y el medio ambiente al bloquear la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta del sol para que no llegue a la superficie de la tierra. El cáncer de piel puede resultar de la sobreexposición al sol, por lo que es imperativo que todos se mantengan alerta y se aseguren de protegerse adecuadamente con sombreros y protector solar. La aplicación SunSmart es una herramienta fantástica para el monitoreo de los rayos ultravioleta y animo a todos a que la usen”, aconseja la Sra. Meg Seki, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono del PNUMA.

Todo el mundo necesita algo de sol, principalmente para la producción de vitamina D que ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades óseas como el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis. Pero demasiado sol puede ser peligroso e incluso mortal. Los meses de verano esconden un peligro real.

La UV App se ha lanzado coincidiendo con el primer día de verano en el hemisferio norte. Al aumentar la conciencia del público y ayudar a reducir la incidencia del cáncer de piel, esta aplicación respalda en última instancia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la ONU, que apunta a garantizar una vida sana y bienestar en todo el mundo para 2030.

“Esta aplicación combina conocimientos meteorológicos, ambientales y de salud para ayudar a proteger a las personas del sol tanto en el trabajo como en su tiempo libre. Es único porque utiliza datos de estaciones meteorológicas y de medición UV a nivel de país para proporcionar lecturas precisas y específicas del índice UV”, dijo el Secretario General de la OMM, el Profesor Petteri Tallas. “Es un gran ejemplo de la ciencia al servicio de la sociedad”.

Gran parte de las enfermedades y muertes relacionadas con los rayos UV se pueden evitar mediante un conjunto de medidas de prevención sencillas:

· Limite el tiempo bajo el sol del mediodía

· Busque la sombra cuando los rayos UV sean más intensos

· Use ropa protectora, sombreros y anteojos de sol

· Use un protector solar de amplio espectro de protección solar

Proteger a los niños de períodos prolongados al sol es particularmente importante, ya que la exposición excesiva al sol durante estos primeros años puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con los rayos UV más adelante en la vida.

“Esta aplicación es una herramienta útil para ayudar a empresas y trabajadores a identificar trabajos peligrosos y planificar medidas de seguridad y salud. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el 10 de junio una Resolución que reconoce un entorno de trabajo seguro y saludable como un nuevo Principio y Derecho Fundamental en el Trabajo. Es un llamado mundial para aumentar los esfuerzos para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Herramientas como SunSmart Global UV son una pequeña pero útil contribución a este esfuerzo”, dijo Vera Paquete-Perdigão, Directora del Departamento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT.

Índice UV

La aplicación se basa en el índice UV, que describe el nivel de radiación UV solar en la superficie de la tierra. El Índice UV se informa en una escala de 1 (o «Bajo») a 11 y más alto (o «Extremo»). Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será el potencial de daño a la piel y los ojos, y menos tiempo tardará en ocurrir el daño. El índice UV máximo se encuentra en el mediodía solar, cuando el sol está más alto en el cielo. Se recomienda adaptar las actividades al aire libre y usar protección solar cuando el índice UV es 3 o superior. El daño de los rayos UV es acumulativo y los rayos UV pueden ser dañinos cuando las personas están expuestas durante períodos prolongados, incluso a niveles bajos.

La aplicación busca brindar coherencia mundial a los informes de UV y los mensajes de salud pública. Fue desarrollado por el Cancer Council Victoria y la Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, ambos centros colaboradores de la OMS en Australia, donde una aplicación similar demostró una mayor conciencia pública sobre la protección UV cuando se utilizó para respaldar una campaña de salud pública sistemática de décadas de duración que promovía comportamiento inteligente con el sol.

El Índice UV Solar Global fue desarrollado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) y el Organismo Federal de Alemania. Oficina de Protección Radiológica (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) para informar y alertar al público en general sobre el riesgo potencial para la salud asociado con los altos niveles de radiación solar UV.

NOTA DE PRENSA OMS