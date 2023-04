Las mejores Ciudades de Europa para hacer Turismo en Invierno

Europa es un continente lleno de diversidad y belleza, que ofrece a los viajeros una gran variedad de destinos para disfrutar en cualquier época del año. Sin embargo, el invierno tiene un encanto especial, ya que permite descubrir paisajes nevados, mercados navideños, actividades al aire libre y una atmósfera acogedora. En este artículo te presentamos un listado de ciudades de Europa donde las personas hacen más turismo en invierno, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

París, Francia.

La capital francesa es una de las ciudades más visitadas del mundo, y no es para menos. París tiene una oferta cultural, gastronómica y arquitectónica impresionante, que se vuelve aún más mágica en invierno. Podrás admirar la Torre Eiffel iluminada, pasear por los Campos Elíseos decorados con luces y árboles de Navidad, visitar el Museo del Louvre o el Centro Pompidou, o disfrutar de un chocolate caliente en algún café con vistas al Sena.

Londres, Reino Unido.

Otra ciudad que no necesita presentación es Londres, que también se transforma en invierno con sus mercados navideños, sus pistas de patinaje sobre hielo, sus espectáculos teatrales y musicales, y sus museos y galerías de arte. Además, podrás aprovechar para hacer algunas compras en las famosas tiendas de Oxford Street o Harrods, o ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham.

Berlín, Alemania.

La capital alemana es un destino ideal para los amantes de la historia, la cultura y la vida nocturna. Berlín tiene una gran cantidad de monumentos y museos que narran su pasado turbulento y su presente vibrante, como el Muro de Berlín, la Puerta de Brandeburgo, el Museo Judío o la Isla de los Museos. Además, podrás disfrutar de sus mercados navideños, donde podrás degustar el típico vino caliente (glühwein) y las salchichas (wurst).

Roma, Italia.

La ciudad eterna es otra de las joyas de Europa, que te enamorará con su patrimonio histórico y artístico incomparable. Roma tiene algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo, como el Coliseo, el Foro Romano o el Panteón, así como obras maestras del Renacimiento y el Barroco, como la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina o la Fontana di Trevi. Además, podrás saborear la deliciosa gastronomía italiana en sus trattorias y pizzerías.

Praga, República Checa.

Praga es una ciudad de cuento de hadas, que parece sacada de una postal en invierno. Su casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y alberga edificios y monumentos de gran belleza y valor, como el Castillo de Praga, el Puente de Carlos o la Plaza de la Ciudad Vieja. También podrás admirar su reloj astronómico medieval, que cada hora ofrece un espectáculo con figuras animadas.

Estas son solo algunas de las ciudades de Europa donde las personas hacen más turismo en invierno, pero hay muchas más que merecen una visita. ¿A qué esperas para planificar tu próximo viaje?….

