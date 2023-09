Las redes sociales que más se usan en Madrid

Las redes sociales son una parte importante de la vida de muchas personas en el mundo, y Madrid no es una excepción. En esta entrada de blog, vamos a analizar cuáles son las redes sociales que más se usan en la capital española, y por qué.

Según el informe Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social, el 88% de los usuarios de internet en España usan redes sociales, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior. El tiempo medio que dedican a estas plataformas es de 1 hora y 49 minutos al día, por encima de la media mundial de 1 hora y 35 minutos.

Entre las redes sociales más populares en España, destacan WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram, que ocupan los primeros puestos tanto en número de usuarios como en frecuencia de uso. Sin embargo, hay algunas diferencias entre las preferencias de los madrileños y las del resto del país.

WhatsApp es la red social más usada en Madrid, con un 97% de penetración, seguida de YouTube con un 93%. Estas cifras son similares a las del conjunto de España, donde WhatsApp tiene un 98% de penetración y YouTube un 92%. Sin embargo, Facebook e Instagram tienen una menor presencia en Madrid que en el resto del país. Mientras que Facebook tiene un 87% de penetración en España, en Madrid baja al 82%. Y mientras que Instagram tiene un 71% de penetración en España, en Madrid se queda en el 66%.

¿A qué se debe esta diferencia? Una posible explicación es que los madrileños prefieren otras redes sociales más enfocadas a sus intereses profesionales o personales. Por ejemplo, LinkedIn tiene un 44% de penetración en Madrid, frente al 39% en España. Y TikTok tiene un 35% de penetración en Madrid, frente al 32% en España.

LinkedIn es una red social orientada al ámbito laboral, donde los usuarios pueden crear su perfil profesional, buscar empleo, establecer contactos y compartir contenidos relacionados con su sector. TikTok es una red social basada en vídeos cortos, donde los usuarios pueden mostrar su creatividad, humor o talento, y seguir las tendencias virales del momento.

Estas dos redes sociales reflejan dos aspectos importantes de la vida madrileña: el trabajo y el ocio. Madrid es una ciudad con una gran actividad económica, cultural y social, donde hay muchas oportunidades para desarrollarse profesionalmente y para divertirse. Por eso, no es de extrañar que los madrileños usen más LinkedIn y TikTok que el resto de los españoles.

Otras redes sociales que también tienen una mayor penetración en Madrid que en España son Twitter (33% frente a 31%), Pinterest (28% frente a 26%) y Telegram (25% frente a 23%). Estas redes sociales tienen en común que permiten acceder a información variada y actualizada, así como comunicarse con otros usuarios de forma rápida y directa.

En conclusión, las redes sociales que más se usan en Madrid son WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram, pero también hay otras plataformas que tienen una mayor presencia en la capital que en el resto del país, como LinkedIn, TikTok, Twitter, Pinterest y Telegram. Estas redes sociales reflejan los intereses y las necesidades de los madrileños, que buscan estar conectados con el mundo, con su entorno profesional y con su ocio personal.

