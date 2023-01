Guaipoldo.. El Monigote

Si algo le ha hecho daño a Venezuela en los últimos meses, es el resultado de «El Leopoldazo» del 30A, el día en que muchas confabulaciones personalistas salieron a la luz pública y los venezolanos abandonaron las protestas callejeras al dejar de confiar en el liderazgo emergente que se había consolidado en la persona de Juan Guaidó.

Ese día, se pudo ver cómo el que hoy es un «testigo estrella» en EEUU, el ex director del SEBIN fue junto con algunos interesados en el retiro de sus «sanciones personales» a liberar a Leopoldo López en su residencia «cinco estrellas» donde cumplía su condena pasada a beneficio procesal de «casa por cárcel», la misma sentenciada en un juicio bueno o malo, amañado o no, por los hechos sucedidos en 2014, cuando el susodicho individuo hizo un llamado a la protesta que el mismo bautizó cómo «La Salida», por ese entonces insistía en que Maduro debía salir para empoderarse él (L.López) cómo un presidente o dictador de facto, sus ansias de poder y mojones que le han metido su séquito de jalabolas ha buscado desde hace años llegar al poder por cualquier vía, primero al no poder con la electoral, ha intentado las protestas callejeras y el 30A le ordenó a su cachifo, Juan Guaidó que montara un show de una sublevación en la autopista entrando a Caracas buscando que las FANB se unieran a ellos, las cuales hicieron caso omiso a su llamado,solo un grupo de GNB pertenecientes al comando que resguarda las instalaciones de la Asamblea Nacional atendieron dicho llamado pero luego al ver frutada la marcha a Miraflores se fueron a refugiar en la embajada de Brasil.

Pero lo peor de ese día no fue el show de Leopoldo, porqué este individuo casi le dan un Oscar a los mejores show políticos, todos vimos los videos en los que decía desde una ventana en la cárcel de Ramo Verde, que lo estaban torturando, pero al otro día lo veíamos en un apart-hotel en la misma cárcel, comiendo lo que se le antojaba, tocando Cuatro o jugando al basket.

Lo peor de ese día fue cómo el señor Juan Guaidó quién desde enero de 2019, aglutinó el sentimiento nacional de las personas que aún quedan en el país, porque demás está decir que más del 10% de la población ha huído de la mega crisis humanitaria y se estima que llegue al 20% dentro de poco, un sentimiento de necesidad de cambio, transformado en el seguir a un hombre que se le dió la responsabilidad de presentar una propuesta seria de cambio al inicio de 2019, y a estas alturas es catalogado por la opinión pública de subalterno, cachifo, segundón, o cualquier peyorativo respecto a su sumisión en torno a Leopoldo López.

Alrededor de todo esto, el escándalo de corrupción en Cúcuta por el robo de la ayuda humanitaria destinada para los militares venezolanos que se refugiaron en Colombia, por parte de individuos nombrados por Guaidó, (existe un documento con su firma), la actitud de Guaidó respecto a los últimos sucesos cómo los del joven que dejaron ciego a punta de perdigones en el Táchira, su guabineo con el diálogo en Oslo, etc..

Al final del día, ni lava ni presta la batea, es un presidente sin gobierno ni país a que gobernar..su amo Leopoldo López le dice que agenda seguir y cómo esa agenda es oculta y signada por sus intereses personales no hay nada que esperar de esta gente.. sus acciones los han delatado..hace poco la periodista Nitu Pérez le exigió que sino puede asumir su rol deje que otro lo haga ..

¿Qué va hacer cuando en enero 2020 se le termine su período cómo presidente de la Asamblea Nacional? ¿se va a declarar dictador de un país virtual?

A estas alturas el sufrimiento de los venezolanos se ha multiplicado por millones, entonces.. ¿En que benefició la liberación de López al país? ¿Para que sirvió? ¿Va Guaidó a seguir llamando a marchas para que a la gente le saquen los ojos a perdigonazos y nadie pague por eso?, perdieron la capacidad de convocatoria eso se vió el 5 de Julio..

Algunos se quejan porqué a Guaidó las críticas no lo dejan trabajar, es cómo creer que las sanciones de EEUU que recién empiezan a hacer efecto en el grueso de la población y se empezaron a ejecutar desde enero 2019, son las causantes de la catástrofe económica que en verdad ha sido provocada por el ladronismo enervado de la corrupción de las dos últimas décadas.

Este contenido fue publicado inicialmente en 2019 y ha sido republicado a propósito de la destitución de Juan Guaidó como «presidente interino» por parte de los disputados de la asamblea nacional elegida en 2015 en Venezuela.