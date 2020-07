Los estudios multiparamétricos vinieron a cambiar para bien las imágenes médicas

Los científicos y profesionales de la salud buscan afectar lo menos posible al paciente, conscientes de que ya es un impacto negativo el hecho de sufrir un padecimiento. Por esa razón, la ciencia hace uso de la tecnología a fin de generar una experiencia positiva en los estudios y procedimientos.

Entre ellos, los “Estudios Multiparamétricos”, que permiten que los equipos con los que se obtienen las imágenes corporales puedan aportar información estructural (anatomía del tejido) o funcional (función de los tejidos). Es decir, en el mismo examen, se revelan varios parámetros, gracias a equipos como los tomógrafos y los resonadores magnéticos con software de última generación, de los que se logra el mayor provecho posible usando o modificando levemente su capacidad instalada.

Así lo explica, el Dr. Gustavo Carrero, médico radiólogo, Magister Scientarum en Física aplicada a la Medicina, un postgrado efectuado en la escuela de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, quien forma parte del equipo del Centro Diagnostico Docente Las Mercedes, dirigido por el Dr. Wilson Mourad, especialista en vías digestivas, quien ha insistido el posicionar al CDD como líder en Venezuela y América Latina.

“Adicional a las imágenes tradicionales, -expresa Carrero-, se emplean las técnicas de perfusión (Medición del flujo sanguíneo a un órgano), difusión (Forma como se mueven las moléculas de agua en los tejidos), tractografía (Forma como se mueve el agua a través de los nervios) y espectrocopia (Evalúa el contenido bioquímico de los tejidos vivos).

Afirma Carrero, que se trata de un solo examen y sus resultados se pierden de vista, dado que tanto al médico como al paciente se les da la mayor cantidad de información posible, sin necesidad de invadir al paciente, ni de utilizar medicamentos adicionales al contraste convencional y sin alterar, significativamente, el tiempo de duración del estudio.

“Los órganos que se han evaluado con estudios multiparamétricos son el cerebro y el sistema nervioso central, la mama, el hígado y la próstata. Nuestra experiencia, -agrega Carrero-, ha sido muy satisfactoria en virtud de que hemos efectuado diagnósticos de carácter precoz y, en muchos casos, hemos brindado información en casos oncológicos que han propiciado una modificación o ajuste en el tratamiento”.

Señala el especialista, que como se trata de evaluaciones poco convencionales, por lo novedosas, se ha conformado un equipo de trabajo que involucra al personal médico, técnico y de enfermería especializado para que las imágenes que se obtengan sean optimas y que el paciente se sienta lo más cómodo posible.

“Las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente son los valores de urea y creatinina normales, la presencia de un marcapasos, la claustrofobia y/o la alergia a los contrastes administrados por la vena. Sin embargo, -dice-, todas estas situaciones pueden ser manejadas y atendidas por el equipo de manera eficiente y eficaz”.

“Soy de la firme creencia que los estudios multiparamétricos vinieron a cambiar para bien de las imágenes médicas, en razón de que se obtiene la mayor información posible con los equipos disponibles y la capacidad instalada en la actualidad. Su única limitación actual es el desconocimiento de su existencia”, concluye Gustavo Carrero.