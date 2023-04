Los hoteles más baratos para hacer Turismo en Bahamas

Si estás pensando en viajar a las Bahamas, una de las principales preocupaciones que puedes tener es el alojamiento. ¿Cómo encontrar un hotel que se adapte a tu presupuesto y que te ofrezca una buena experiencia? En este artículo te vamos a dar algunos consejos y recomendaciones para que puedas elegir entre los hoteles más baratos en Bahamas sin renunciar a la calidad y al confort.

Lo primero que debes saber es que las Bahamas son un archipiélago formado por más de 700 islas e islotes, por lo que hay una gran variedad de opciones para alojarse. No es lo mismo quedarse en la isla principal, Nueva Providencia, donde se encuentra la capital Nassau y el famoso complejo Atlantis, que en otras islas más pequeñas y tranquilas como Eleuthera, Exuma o Abaco.

Cada una tiene su encanto y sus particularidades, así que lo mejor es que investigues un poco antes de decidirte por una u otra.

En general, los precios de los hoteles en Bahamas suelen ser más altos que en otros destinos del Caribe, sobre todo en temporada alta (de diciembre a abril) y en las zonas más turísticas. Sin embargo, también hay opciones más económicas si sabes dónde buscar y reservas con antelación. Aquí te dejamos algunas ideas:

Busca hoteles con todo incluido: esta modalidad te permite ahorrar dinero en comida y bebida, ya que están incluidas en el precio de la habitación. Además, muchos de estos hoteles ofrecen actividades y entretenimiento gratuitos para sus huéspedes, como deportes acuáticos, animación nocturna o acceso a parques acuáticos. Algunos ejemplos de hoteles con todo incluido en Bahamas son el Warwick Paradise Island, el Breezes Resort & Spa o el Saint Francis Resort & Marina.

Busca hoteles fuera de las zonas más concurridas: si no te importa estar un poco alejado del centro o de la playa, puedes encontrar hoteles más baratos en zonas menos demandadas. Por ejemplo, en Nassau puedes alojarte en el Coral Harbour Beach House and Villas, un hotel situado en una playa privada con hamacas y palmeras, a solo 10 minutos del aeropuerto y a 25 minutos del centro. Otra opción es buscar hoteles en otras islas menos visitadas, como Andros, Cat Island o Long Island, donde podrás disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad a precios más bajos.

Busca hoteles con ofertas especiales: muchas veces los hoteles lanzan ofertas especiales para llenar sus habitaciones en temporadas bajas o para atraer a nuevos clientes. Estas ofertas pueden incluir descuentos, noches gratis, upgrades o servicios adicionales. Para encontrarlas, puedes consultar sitios web como Tripadvisor, Booking o Expedia, donde podrás comparar precios y ver las opiniones de otros viajeros. También puedes visitar las páginas web de los propios hoteles o sus redes sociales, donde suelen anunciar sus promociones.

Busca hoteles con buenas valoraciones: el precio no lo es todo a la hora de elegir un hotel. También es importante que te fijes en la calidad del servicio, la limpieza, la ubicación y las instalaciones. Para ello, puedes leer las opiniones de otros huéspedes que hayan estado antes que tú y que hayan valorado su experiencia. Así podrás hacerte una idea de lo que te espera y evitar sorpresas desagradables. Algunos ejemplos de hoteles baratos con buenas valoraciones en Bahamas son el Sandyport Beach Resort, el Rock House o el Villa Allamanda.

Como ves, hay muchas formas de encontrar los hoteles más baratos en Bahamas sin renunciar al confort y al disfrute. Solo tienes que dedicarle un poco de tiempo y planificar tu viaje con antelación. Así podrás aprovechar al máximo tu estancia en este paraíso caribeño sin gastar más de lo necesario.

