Los hoteles más baratos para hacer Turismo en España.

España es un destino turístico muy popular por su clima, su cultura, su gastronomía y su diversidad de paisajes. Sin embargo, viajar a España no tiene por qué ser caro, ya que hay muchos hoteles económicos que ofrecen una buena relación calidad-precio y una buena ubicación. En este artículo te presentamos algunos de los hoteles más baratos en España que puedes reservar para tu próximo viaje.

SLEEP’N Atocha

Este hotel se encuentra en el centro de Madrid, cerca de la estación de Atocha y del Museo Reina Sofía. Ofrece habitaciones modernas y cómodas con WiFi gratuita, aire acondicionado y balcón privado. El hotel también tiene una terraza con vistas a la ciudad y una cafetería donde se sirve un desayuno buffet. El precio por noche es de unos 50 euros.

Hotel Soho Barcelona

Este hotel está situado en el Eixample, una zona elegante y céntrica de Barcelona. Tiene un diseño vanguardista y cuenta con una piscina en la azotea con vistas panorámicas. Las habitaciones son amplias y luminosas, con TV de pantalla plana, minibar y baño privado. El hotel ofrece WiFi gratuita y un desayuno buffet variado. El precio por noche es de unos 60 euros.

Iberostar Bouganville Playa

Este hotel se encuentra en la costa sur de Tenerife, en la zona turística de Costa Adeje. Tiene acceso directo a la playa y ofrece unas vistas espectaculares al océano. El hotel dispone de dos piscinas al aire libre, un gimnasio, un spa y un restaurante buffet con cocina en vivo. Las habitaciones son confortables y tienen balcón, aire acondicionado y TV vía satélite. El precio por noche es de unos 70 euros.

Helios Costa Tropical

Este hotel está ubicado en el paseo marítimo de Almuñécar, en la costa tropical de Granada. Tiene una piscina al aire libre rodeada de jardines y una terraza con tumbonas. Las habitaciones son acogedoras y tienen WiFi gratuita, TV, nevera y baño privado. El hotel también tiene un restaurante que sirve platos típicos andaluces y un bar con música en vivo. El precio por noche es de unos 40 euros.

