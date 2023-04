Los hoteles mas baratos para hacer turismo en Irlanda

Irlanda es un destino turístico que ofrece una gran variedad de paisajes, cultura, historia y diversión.

Si quieres visitar este país y disfrutar de sus encantos sin gastar mucho dinero, te interesará saber cuáles son los hoteles más baratos para hacer turismo en Irlanda.

En este artículo te presentamos algunos de los hoteles económicos que puedes encontrar en las principales ciudades y regiones de Irlanda, según las opiniones de los viajeros y las ofertas disponibles en Booking.com y Hostales.com.

Estos son algunos de los criterios que hemos tenido en cuenta para seleccionarlos:

Ubicación: que estén cerca de los principales puntos de interés o bien comunicados por transporte público.

Servicios: que ofrezcan comodidades básicas como WiFi, desayuno, limpieza, etc.

Valoración: que tengan una puntuación media de al menos 8 sobre 10 en las plataformas de reserva.

Precio: que tengan una tarifa media por noche inferior a 50 euros por persona.

Teniendo en cuenta estos factores, estos son algunos de los hoteles más baratos para hacer turismo en Irlanda:

Beckett Locke:

Este hotel se encuentra en Dublín, a 300 metros del 3Arena y a 2,1 km del centro. Ofrece alojamiento con aire acondicionado, WiFi gratuita y centro de fitness. Tiene una puntuación de 9 sobre 10 en Booking.com y un precio medio por noche de 35 euros por persona.



Zanzibar Locke:

Este hotel también está situado en Dublín, a 400 metros del centro. Cuenta con restaurante, bar y WiFi gratuita. Tiene una puntuación de 9,2 sobre 10 en Booking.com y un precio medio por noche de 40 euros por persona.

The Bedford Townhouse:

Este hotel boutique se ubica en el centro de Limerick. Dispone de gimnasio y jardín en la azotea. Tiene una puntuación de 9,2 sobre 10 en Booking.com y un precio medio por noche de 45 euros por persona.

The Rooms at Cunningham’s:

Este hotel se localiza en Kildare y alberga un bar. Está cerca del Kildare Town Heritage Centre. Tiene una puntuación de 9,2 sobre 10 en Booking.com y un precio medio por noche de 30 euros por persona.

Hotel 7:

Este hotel se halla en Dublín, a 700 metros del estadio Croke Park y a 16 minutos a pie de la zona de Temple Bar. Tiene un bar restaurante y WiFi gratuita. Tiene una puntuación de 9 sobre 10 en Booking.com y un precio medio por noche de 45 euros por persona.

Estos son solo algunos ejemplos de los hoteles más baratos para hacer turismo en Irlanda. Por supuesto, hay muchas más opciones disponibles que puedes consultar en las páginas web mencionadas o en otras similares. Lo importante es que elijas el alojamiento que mejor se adapte a tus necesidades, gustos y presupuesto.

Esperamos que esta información te haya sido útil y que disfrutes de tu viaje a Irlanda. ¡Buen viaje!

