Los hoteles más baratos para hacer Turismo en Italia

Si estás planeando un viaje a Italia y quieres ahorrar dinero en el alojamiento, te interesará conocer los hoteles más baratos que puedes encontrar en este país. Italia es un destino turístico muy popular por su riqueza cultural, artística, gastronómica y natural, pero también puede ser bastante caro si no eliges bien dónde alojarte.

En este artículo te vamos a mostrar algunos de los hoteles más baratos en Italia, según las opiniones de los viajeros que los han visitado y las ofertas que puedes encontrar en Booking.com. Estos hoteles tienen una buena relación calidad-precio y están ubicados en ciudades y regiones de gran interés turístico.

Gold Tower Lifestyle Hotel (Nápoles)

Este hotel se encuentra cerca de la estación central de tren de Nápoles, lo que facilita el transporte a otros lugares de interés como Pompeya, el Vesubio o la costa amalfitana. El hotel ofrece habitaciones modernas y confortables, con aire acondicionado, wifi gratuito, minibar y baño privado. Además, cuenta con un centro de fitness, un jardín y un salón compartido donde relajarse. El precio medio por noche es de 60 euros.

H10 Palazzo Galla (Roma)

Este hotel se ubica en el centro histórico de Roma, a poca distancia de lugares emblemáticos como el Coliseo, la Fontana di Trevi o el Panteón. El hotel ocupa un edificio del siglo XIX restaurado con elegancia y estilo. Las habitaciones son amplias y luminosas, con aire acondicionado, wifi gratuito, TV de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El hotel también dispone de una terraza con vistas a la ciudad, un bar y un salón compartido. El precio medio por noche es de 80 euros.

Sophie Terrace Hotel (Roma)

Otro hotel económico en Roma es el Sophie Terrace Hotel, situado cerca de la estación de Termini, lo que facilita el acceso al transporte público y al aeropuerto. El hotel ofrece habitaciones sencillas pero acogedoras, con aire acondicionado, wifi gratuito, TV de pantalla plana y baño privado. Además, cuenta con una terraza donde disfrutar del desayuno o de una bebida al aire libre. El precio medio por noche es de 50 euros.

25hours Hotel Florence Piazza San Paolino (Florencia)

Este hotel se encuentra en el corazón de Florencia, a pocos pasos del Duomo, el Ponte Vecchio o la Galería Uffizi. El hotel tiene un diseño moderno y original, inspirado en el arte y la cultura florentina. Las habitaciones son coloridas y confortables, con aire acondicionado, wifi gratuito, TV de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel también tiene un centro de fitness, un jardín y un restaurante que sirve platos típicos italianos. El precio medio por noche es de 90 euros.

Hotel Santa Maria (Roma)

Este hotel es un oasis de paz y belleza en el barrio del Trastevere, uno de los más pintorescos y animados de Roma. El hotel ocupa un antiguo convento del siglo XVI reformado con encanto y buen gusto. Las habitaciones son amplias y acogedoras, con aire acondicionado, wifi gratuito, TV vía satélite y baño privado con ducha o bañera. El hotel también tiene un patio interior con naranjos y limoneros donde tomar el desayuno o una copa por la noche. El precio medio por noche es de 100 euros.

