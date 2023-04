Los hoteles mas baratos para hacer turismo en Polonia.

Polonia es un país que ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, desde ciudades históricas y culturales hasta paisajes naturales y actividades de ocio.

Si quieres visitar este destino europeo sin gastar mucho dinero en alojamiento, te presentamos algunos de los hoteles más baratos para hacer turismo en Polonia.

Holiday Inn Krakow City Centre:

Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en el centro de Cracovia, cerca del casco antiguo y de todos los medios de

transporte. El personal es muy amable y dispuesto a satisfacer las necesidades de los huéspedes. La habitación es una suite con sala de estar, dormitorio y baño. El desayuno está incluido y es muy variado y rico. El precio por noche es de unos 60 euros.

PURO Kraków Stare Miasto:

Este hotel de tres estrellas está situado en el corazón de la ciudad vieja de Cracovia, a poca distancia de los principales monumentos y atracciones. El hotel tiene un diseño moderno y funcional, con habitaciones equipadas con tabletas, televisores inteligentes y cafeteras. El desayuno es buffet y se sirve en el restaurante del hotel. El precio por noche es de unos 50 euros.

Novotel Wroclaw City:

Este hotel de tres estrellas se ubica en la ciudad de Wroclaw, una de las más bonitas y animadas de Polonia. El hotel tiene una piscina cubierta, un gimnasio y un parque infantil. Las habitaciones son amplias y cómodas, con wifi gratuito, minibar y aire acondicionado. El desayuno es buffet y se ofrece en el restaurante del hotel. El precio por noche es de unos 40 euros.

Dream Hostel Warsow:

Este albergue es uno de los más valorados por los clientes que buscan hoteles baratos en Varsovia. Está en pleno centro antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y cerca de la estación de tren y metro. El albergue tiene un ambiente acogedor y juvenil, con habitaciones compartidas o privadas, todas con baño propio. El desayuno está incluido y se sirve en la cocina común. El precio por noche es de unos 11 euros.

Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town:

Este hotel de cuatro estrellas está ubicado en el casco antiguo de Cracovia, a solo 300 metros de la plaza del

mercado. El hotel tiene un estilo elegante y clásico, con habitaciones decoradas con muebles antiguos y obras de arte. El desayuno es buffet y se sirve en el restaurante del hotel. El precio por noche es de unos 55 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de los hoteles más baratos para hacer turismo en Polonia, pero hay muchos más que puedes encontrar en sitios web como Booking.com o Tripadvisor.es. Lo importante es que compares precios, ubicaciones y servicios antes de reservar tu alojamiento ideal para disfrutar de este maravilloso país.

