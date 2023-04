Los hoteles más baratos para hacer turismo en Portugal

Portugal es un país que ofrece una gran variedad de atractivos para los viajeros: desde sus ciudades históricas y culturales, hasta sus playas, montañas y parques naturales. Además, es un destino que se puede disfrutar durante todo el año, gracias a su clima templado y su gastronomía deliciosa.

Pero si hay algo que hace aún más atractivo a Portugal, es que se trata de un país muy económico, donde se puede encontrar alojamiento de calidad a precios muy razonables. En este artículo, te presentamos algunos de los hoteles más baratos en Portugal, según las opiniones de los usuarios de Tripadvisor y Kayak.

Allegro Madeira – Adults Only (Funchal)

Este hotel de cuatro estrellas está situado en la capital de Madeira, una isla paradisíaca en el Atlántico. Es un alojamiento ideal para parejas que buscan relajarse y disfrutar de las vistas al mar, la piscina infinita y el spa. El hotel ofrece habitaciones modernas y confortables, con wifi gratuito, aire acondicionado y balcón. El desayuno está incluido en el precio y se puede degustar en el restaurante con terraza panorámica. El precio medio por noche es de 65 euros.

Hotel Gat Rossio (Lisboa)

Este hotel de tres estrellas está ubicado en el centro de Lisboa, a pocos pasos de la plaza del Rossio y del barrio de Chiado. Es un hotel de diseño, con una decoración minimalista y colorida, que ofrece habitaciones funcionales y acogedoras, con wifi gratuito, aire acondicionado y caja fuerte. El desayuno está incluido en el precio y se sirve en un comedor luminoso. El precio medio por noche es de 58 euros.

The Editory House Ribeira Porto Hotel (Oporto)

Este hotel de cuatro estrellas está situado en el casco antiguo de Oporto, frente al río Duero y cerca de la estación de tren de São Bento. Es un hotel con encanto, que ocupa un edificio histórico renovado, que conserva algunos elementos originales como los azulejos y las vigas de madera. El hotel ofrece habitaciones elegantes y espaciosas, con wifi gratuito, aire acondicionado y minibar. El desayuno está incluido en el precio y se puede tomar en la sala común o en la habitación. El precio medio por noche es de 69 euros.

Hotel Oslo Coimbra (Coimbra)

Este hotel de tres estrellas está situado en el centro de Coimbra, a poca distancia de la universidad y de la catedral. Es un hotel familiar, que ofrece habitaciones sencillas y limpias, con wifi gratuito, aire acondicionado y televisión por cable. El desayuno está incluido en el precio y se puede disfrutar en la terraza con vistas a la ciudad. El hotel cuenta con parking gratuito y recepción 24 horas. El precio medio por noche es de 54 euros.

Dom Jose Beach Hotel (Quarteira)

Este hotel de tres estrellas está situado en la costa del Algarve, frente a la playa de Quarteira y cerca del puerto deportivo de Vilamoura. Es un hotel ideal para disfrutar del sol y del mar, que ofrece habitaciones cómodas y luminosas, con wifi gratuito, aire acondicionado y balcón con vistas al mar o al jardín. El desayuno está incluido en el precio y se puede saborear en el restaurante buffet o en la terraza junto a la piscina. El hotel dispone de gimnasio, sala de juegos y servicio de alquiler de bicicletas. El precio medio por noche es de 49 euros.

