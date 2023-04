Los hoteles más baratos para hacer Turismo en Turquía

Los hoteles más baratos en Turquía

Turquía es un país fascinante que ofrece una gran variedad de atractivos para los viajeros: desde la cosmopolita y cultural Estambul, hasta la mágica y mística Capadocia, pasando por las playas del Mediterráneo y las ruinas de antiguas civilizaciones. Pero, ¿cuánto cuesta alojarse en Turquía? ¿Es posible encontrar hoteles baratos y de calidad?

En este artículo te vamos a dar algunos consejos y recomendaciones para que puedas elegir el mejor alojamiento para tu viaje a Turquía sin gastar demasiado. También te mostraremos algunos ejemplos de hoteles económicos en las principales ciudades y zonas turísticas del país.

¿Cómo elegir un hotel barato en Turquía?

Lo primero que debes tener en cuenta es que el precio de los hoteles en Turquía varía mucho según la temporada, la ubicación, la categoría y los servicios que ofrezcan. Por lo tanto, es importante que compares diferentes opciones antes de reservar y que tengas en cuenta los siguientes factores:

La temporada:

Turquía tiene un clima diverso, con inviernos fríos y veranos calurosos. La temporada alta suele coincidir con los meses de julio y agosto, cuando hay más turistas y los precios suben. La temporada media abarca los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre, cuando el clima es más agradable y hay menos gente. La temporada baja corresponde a los meses de noviembre a marzo, cuando hace más frío y llueve más, pero también hay más ofertas y descuentos.

La ubicación:

Turquía es un país muy extenso y con una gran diversidad geográfica y cultural. Dependiendo de la zona que quieras visitar, encontrarás diferentes tipos de alojamiento y precios. Por ejemplo, Estambul es la ciudad más grande y visitada del país, y tiene una amplia oferta de hoteles para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, también es la más cara, sobre todo si quieres alojarte en el centro histórico o cerca del Bósforo. Otras ciudades como Ankara, Izmir o Antalya son más baratas, pero también tienen menos encanto. Por otro lado, las zonas rurales o costeras suelen tener hoteles más pequeños y familiares, pero también más alejados de los principales puntos de interés.

La categoría:

Los hoteles en Turquía se clasifican por estrellas, desde 1 hasta 5, según el nivel de confort y servicios que ofrecen. Obviamente, cuanto más alta sea la categoría, más caro será el hotel. Sin embargo, no siempre hay una relación directa entre las estrellas y la calidad del alojamiento.

A veces puedes encontrar hoteles de 3 o 4 estrellas que son mejores que algunos de 5 estrellas. Por eso, te recomendamos que no te fijes solo en las estrellas, sino también en las opiniones de otros viajeros que hayan estado en el hotel.

Los servicios:

Otro aspecto que influye en el precio de los hoteles en Turquía son los servicios que incluyen o no.

Algunos servicios que pueden encarecer el alojamiento son: el desayuno (que suele ser muy completo y variado), el wifi (que no siempre es gratuito o funciona bien), el aire acondicionado (que puede ser imprescindible en verano), el parking (que puede ser difícil de encontrar o caro en las ciudades), la piscina (que puede ser un plus en las zonas calurosas), el spa (que puede ser un lujo o una necesidad según el viajero) o el traslado al aeropuerto (que puede ser cómodo o innecesario según la distancia). Por eso, te aconsejamos que evalúes qué servicios son importantes para ti y cuáles puedes prescindir.

