Los mejores y más económicos Hoteles para hacer Turismo en Turquía

Turquía es un país fascinante que ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, desde la histórica Estambul hasta las playas del Mediterráneo, pasando por las maravillas naturales de Capadocia o Pamukkale. Si estás pensando en viajar a Turquía y quieres ahorrar en tu alojamiento, te damos algunos consejos para encontrar hoteles baratos en este destino.

Busca hoteles en temporada baja o media.

Turquía tiene un clima variado según la región, pero en general los meses más fríos son de noviembre a marzo y los más calurosos de junio a agosto. Si puedes evitar estas épocas, encontrarás mejores precios y menos aglomeraciones.

Compara precios en diferentes plataformas de reserva.

Hay muchas opciones para reservar hoteles en Turquía, desde agencias online como Agoda o Booking hasta sitios web de los propios hoteles. Te recomendamos que compares los precios y las condiciones de cancelación antes de elegir la opción más conveniente para ti.

Aprovecha las ofertas y los descuentos.

Algunos hoteles ofrecen promociones especiales si reservas con antelación, si te alojas varios días o si viajas en grupo. También puedes encontrar cupones o códigos de descuento en sitios web como Tripadvisor o Momondo. No olvides revisar las opiniones de otros viajeros para asegurarte de la calidad del hotel.

Elige hoteles con servicios incluidos.

Una forma de ahorrar en tu viaje es alojarte en hoteles que incluyan el desayuno, el wifi o el aparcamiento en el precio. También puedes optar por hoteles con todo incluido, que te ofrecen comida y bebida ilimitada durante tu estancia. Estos hoteles suelen estar ubicados en zonas costeras como Antalya o Mugla.

Busca hoteles con encanto y personalidad.

Turquía tiene una rica cultura y tradición que se refleja en su arquitectura y su decoración. Si quieres vivir una experiencia auténtica, puedes alojarte en hoteles con estilo otomano, cuevas excavadas en la roca o casas antiguas restauradas. Estos hoteles suelen tener precios razonables y un ambiente acogedor.

Estos son algunos ejemplos de hoteles baratos en Turquía que puedes encontrar siguiendo estos consejos:

Divan Cave Hotel:

Este hotel está situado en Goreme, el corazón de Capadocia, y ofrece habitaciones con paredes de piedra y decoración otomana. Tiene un patio con jardín, un restaurante de cocina regional y una terraza con vistas a las chimeneas de hadas. El precio por noche es de unos 30€ con desayuno incluido.

White House Hotel Istanbul:

Este hotel está ubicado en el centro histórico de Estambul, a pocos pasos de la Mezquita Azul y Santa Sofía. Tiene habitaciones elegantes y confortables, un desayuno buffet variado y una terraza con vistas panorámicas a la ciudad. El precio por noche es de unos 50€ con desayuno incluido.

Concorde De Luxe Resort:

Este resort está localizado en Lara, una zona turística de Antalya, y ofrece habitaciones amplias y modernas, una piscina al aire libre, un spa, un gimnasio y un parque acuático. Tiene un régimen de todo incluido que te permite disfrutar de sus restaurantes y bares sin límite. El precio por noche es de unos 70€ con todo incluido.

Como ves, hay muchas opciones para encontrar hoteles baratos en Turquía que se adapten a tus gustos y necesidades. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y que disfrutes de tu viaje a este maravilloso país.

