Los teléfonos inteligentes económicos más comprados en Los Angeles están en oferta.

Los Angeles es una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de Estados Unidos, donde la tecnología y la innovación juegan un papel importante en la vida de sus habitantes. Por eso, no es de extrañar que muchos de ellos busquen tener los mejores teléfonos inteligentes del mercado, aquellos que les ofrezcan un rendimiento óptimo, una cámara de calidad y un diseño atractivo.

Pero, ¿cuáles son los teléfonos inteligentes más comprados en Los Angeles?

Según los datos de ventas del último trimestre de 2022, estos son los tres modelos que lideran el ranking:

iPhone 14 Pro

El buque insignia de Apple es el teléfono más vendido en Los Angeles, con una cuota de mercado del 25%. El iPhone 14 Pro destaca por su pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con Dynamic Island, su procesador A16 Bionic, su sistema de cámaras traseras con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular, y su resistencia al agua y al polvo. Además, cuenta con Face ID, carga inalámbrica MagSafe y compatibilidad con 5G. Su precio es de $999 dólares.

Samsung Galaxy S23 Ultra

El rival directo del iPhone 14 Pro es el Samsung Galaxy S23 Ultra, el teléfono más avanzado de la marca surcoreana. El Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz, un procesador Exynos 2200 con GPU AMD, una cámara trasera de 108 megapíxeles con zoom óptico de 10x y zoom digital de 100x, y una batería de 5000 mAh con carga rápida e inalámbrica. También es resistente al agua y al polvo, tiene lector de huellas en pantalla y soporta 5G. Su precio es de $1200 dólares.

OnePlus 11

El tercer puesto lo ocupa el OnePlus 11, el teléfono más económico de esta lista, pero no por ello menos potente. El OnePlus 11 tiene una pantalla Fluid AMOLED de 6.55 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, un procesador Snapdragon 888+, una cámara trasera de 48 megapíxeles con gran angular y ultra gran angular, y una batería de 4500 mAh con carga rápida Warp Charge 65T. Además, tiene un diseño elegante y minimalista, un lector de huellas en pantalla y conectividad 5G. Su precio es de $699 dólares.

Estos son los tres teléfonos inteligentes más comprados en Los Angeles, según las estadísticas disponibles. Sin embargo, hay muchos otros modelos que también merecen la pena y que se adaptan a diferentes gustos y necesidades. Si quieres conocer más opciones, te invitamos a visitar nuestra guía de los mejores celulares que puedes comprar este 2023.

Los teléfonos inteligentes económicos más comprados en Los Angeles están en oferta was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: