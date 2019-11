MADURO: “ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación del país, gracias a Dios existe”

CARACAS.- Maduro aseguró que “no veo mal” que en medio de la crisis venezolana hayan surgido formas de pago con otro tipo de moneda diferente al bolívar.

Apuntó que “ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación del país, gracias a Dios existe”.

“Hay factores que se van autorregulando. Estoy atento al sector de la moneda, de defender el bolívar, los salarios, el ingreso con el carnet de la patria. Evaluar cómo ese proceso que se llama dolarización puede servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas del país. Es una válvula de escape. Gracias a Dios que existe. Venezuela siempre tendrá su moneda, el bolívar, y vamos a defenderlo”, indicó

Reconoció la debilidad del bolívar pero mostró su confianza en la criptomoneda Petro que promueven. “Hay una tendencia de desaceleración de la hiperinflación inducida”, manifestó.

Luego apuntó en sus declaraciones: “Todas las economías del mundo están dolarizadas. Siempre estuvo dolarizado. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los petrodólares del Estado. Ahora ha aparecido un sector de la economía que hace sus intercambios con el dólar u otras monedas convertibles. Yo, quizás lo que diré será un pecado para los dueños de los dogmas, no lo veo mal. Me declaro pecador. La autorregulación es necesaria en una economía que se niega a rendirse”.

En : Economía