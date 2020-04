Mercados municipales de Maracaibo cuentan con puntos de despistaje del COVID-19

Como parte del Plan Especial para Grandes Mercados que se ejecuta ante la pandemia por el coronavirus, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo cuenta con puntos donde se aplica la prueba gratuita de despistaje, a aquellos usuarios que, luego de pasar por un proceso de desinfección, se les detecta una temperatura mayor a los 37, 5 grados.

Este control para evitar la propagación del virus, mantiene los accesos limitados a una sola entrada en los mercados, para cumplir con el protocolo.

Hasta la fecha, el Sistema Municipal de Salud (Samas), en alianza con el Sistema Regional, ha aplicado más de 3 mil 151 pruebas en los mercados.

El proceso de despistaje se inicia una vez que el usuario ingresa al mercado. Pasa por el área de desinfección de las manos, donde funcionarios de los cuerpos policiales velan por el cumplimiento del uso obligatorio de tapaboca y el distanciamiento entre los ciudadanos.

Luego de este paso, un funcionario de Bomberos o Protección Civil le mide la temperatura a través de un láser y de tener de 37.5 en adelante pasa al punto de Salud, donde lo entrevistan para saber si viajo recientemente o estuvo en contacto con algún contagiado y se procede a aplicarle la prueba rápida con una muestra de sangre.

