Venezuela ordena “cuarentena a fondo” en los estados Zulia y Distrito Capital. Continúan apareciendo casos comunitarios en los estados fronterizos, cómo Táchira y Zulia, este último con el foco del Mercado Las Pulgas se ha visto con un alto crecimiento de contagios en los últimos días luego de cerrado el referido mercado.

A partir del lunes 22 de junio, el Gobierno Nacional radicalizará la cuarentena social en los estados Aragua, Bolívar, Miranda, La Guaira y Zulia, así como en el Distrito Capital ante el repunte de casos de Covid-19.

El anuncio lo realizó Nicolás Maduro, al detallar la aparición de 46 nuevos casos de transmisión comunitaria, de los cuales 14 corresponden al foco de contagio del mercado Las Pulgas, en el estado Zulia y los otros 13 a nueve parroquias del Distrito Capital.

“Caraqueños el virus está en la calle”, alertó, al tiempo que indicó que la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19 sugirió el cierre temporal de los sistemas de transporte masivo para detener el avance de la pandemia.

Señaló también que las autoridades sanitarias extenderán el despistaje casa por casa en función de “controlar y cortar el crecimiento de la Covid-19 en las entidades federales”.

La radicalización de la cuarentena social iniciará en simultáneo a la nueva jornada del esquema 7+7, que desde el lunes 22 al domingo 28 de junio cumplirá la etapa de confinamiento.

En : Noticias Nacionales