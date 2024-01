¿Cuáles son los métodos de pago más usados en Venezuela?, Listado actualizado

De acuerdo a encuestas realizadas a los usuarios los métodos de pago preferidos y más usados por los venezolanos al día de hoy, ordenados de más usado a menos usado, son los siguientes (los usuarios seleccionaron todos los que usan, respuesta múltiple)

Pago móvil (74%) Transferencias en bolívares (54%) Zelle (30%) Divisas en efectivo (30%) Transferencias Banesco Panamá (25%) Transferencias Mercantil Panamá (25%) Tarjetas nacionales (20%) E-wallets (20%) PayPal (15%) Tarjetas de crédito (10%)

Los métodos de pago Zelle, Wally y Zinli se han posicionado rápidamente en los últimos años, debido a su facilidad de uso y a su aceptación en una amplia gama de comercios.

Las sucursales de Mercantil y Banesco en Panamá siguen siendo una opción, ya que las transferencias Banesco Panamá y Mercantil Panamá son opciones populares para los venezolanos , en años previos estos bancos comenzaron a prestar servicios a sus usuarios radicados en Venezuela.

Cada vez toman mayor fuerza los métodos de pago electrónicos

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de métodos de pago varía mucho según el tipo de consumidor. Por ejemplo, los hombres tienen significativamente más acceso a divisas que las mujeres, y las personas mayores de 55 años utilizan mucho más tarjetas de débito nacional que el resto de la población.

A continuación se presenta un análisis más detallado de cada método de pago:

Pago móvil

El pago móvil es el método de pago más utilizado en Venezuela, ya que es rápido, sencillo y seguro. Permite a los usuarios realizar pagos a través de sus teléfonos inteligentes, utilizando una aplicación bancaria o una plataforma de pagos móvil.

Transferencias en bolívares

Las transferencias en bolívares también son un método de pago muy popular, ya que son aceptadas en la mayoría de los comercios. Pueden realizarse a través de una transferencia bancaria, un punto de venta o una plataforma de pagos móvil.

Zelle

Zelle es una plataforma de pagos peer-to-peer que permite a los usuarios enviar y recibir dinero de forma rápida y segura. Es una opción popular para los venezolanos que tienen familiares o amigos en el exterior, ya que permite realizar transferencias en dólares estadounidenses.

Divisas en efectivo

Las divisas en efectivo son utilizadas por las personas que tienen ingresos en dólares o euros. Pueden utilizarse para realizar pagos en comercios que aceptan divisas, o para realizar transferencias a cuentas bancarias en el exterior.

Transferencias Banesco Panamá

Las transferencias Banesco Panamá son una opción popular para los venezolanos que tienen familiares o amigos en Panamá. Se realizan a través de Banesco Panamá, una de las principales instituciones financieras de Panamá.

Transferencias Mercantil Panamá

Las transferencias Mercantil Panamá son otra opción popular para los venezolanos que tienen familiares o amigos en Panamá. Se realizan a través de Mercantil Panamá, otra de las principales instituciones financieras de Panamá.

Tarjetas nacionales

Las tarjetas nacionales son otra opción muy utilizada, especialmente por las personas que tienen acceso a una cuenta bancaria. Pueden utilizarse para realizar pagos en comercios que aceptan tarjetas de débito o crédito.

E-wallets

Las e-wallets son una opción relativamente nueva en Venezuela, pero su uso está creciendo rápidamente. Permiten a los usuarios almacenar dinero y realizar pagos de forma segura y sencilla.

PayPal

PayPal es una plataforma de pagos internacional que es utilizada por los venezolanos que tienen cuentas en el exterior. Permite a los usuarios realizar pagos en línea a través de una amplia gama de comercios.

Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son un método de pago menos utilizado en Venezuela, debido a la inflación y a la falta de aceptación en algunos comercios.

