Dra. Marjori Echenique: «pacientes obesos tienen mayor riesgo de complicaciones por la COVID-19»

La doctora Marjori Echenique, quien se desempeña desde hace más de 8 años como Cirujano Bariátrico en la ciudad de Maracay, explica que son las personas obesas quienes suelen presentar mayores problemas respiratorios al contagiarse por COVID-19.

“La obesidad es un estado de inflamación crónica que está muy asociado a la inmunosupresión por lo que podría condicionar a la persona a tener una muy débil respuesta al virus. De hecho, según los reportes durante la pandemia, los obesos generalmente son quienes más requieren de ventilación respiratoria y son quienes en su mayoría terminan en cuidados intensivos”.

El exceso de peso, sostiene la doctora, implica otras consecuencias, como el desarrollo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, alteraciones digestivas, lesiones articulares, al menos 9 tipos de cáncer, por lo que limita la calidad de vida de las personas.

Según Echenique, las personas obesas tienen peor respuesta a la infección por coronavirus. «En muchas ocasiones tienen disminuida su capacidad respiratoria y el tejido adiposo puede servir como un reservorio de virus con mayor dificultad para eliminarlos. La obesidad propicia un estado inflamatorio que altera la inmunidad, lo que hace que la respuesta a la enfermedad sea mucho peor. Se estima que entre el 50-70% de los pacientes ingresados por coronavirus tienen obesidad».

Sobre las cirugías bariátricas en pandemia

Mucho se ha hablado sobre si es seguro o no realizarse una cirugía bariátrica en medio de la pandemia de covid-19, recientemente la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica (ASMBS) y Metabólica y, el Director del Instituto de Obesidad, Metabolismo y Nutrición del Hospital general de Massachusetts Boston Lee M. Kaplan, se pronunciaron al respecto, ambos, sostienen que este tipo de procedimientos no son electivos por el riesgo que tiene el paciente al ser obeso.⁣

La obesidad es una enfermedad y la cirugía bariátrica representa en la actualidad la alternativa quirúrgica más segura y eficaz para que las personas obesas puedan recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.⁣

Como recomendación, la doctora Echenique sostiene que es importante «cambiar nuestra alimentación y hacerlo de manera saludable. Eligiendo las opciones más sanas y evitando los alimentos ultraprocesados».

