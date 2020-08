Pasticho de Papa

La lasaña de patata aparte de cómo guarnición también valdría acompañada de una ensalada como plato para una cena ligera. Además puedes hacerla más light si usas leche descremada así como nata de la especial para cocinar que solamente lleva un 18% de materia grasa.

Ingredientes para seis personas

1,2 kg de papas, 250 g de jamón, 280 ml de nata, 140 ml de leche, 100 g de queso rallado, sal, pimienta negra, 1 cucharada de aceite para engrasar el molde.

Preparación

Comenzaremos precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y engrasaremos un molde grande, o un plato cuadrado o rectangular resistente al horno, con un poco de aceite y un pincel de cocina y lo forramos con un poco de papel de horno.

Pelamos las papas y las cortamos en láminas muy finas con una mandolina o en su defecto con un cuchillo bien afilado, las salpimentamos. Colocamos una cuarta parte de las patatas haciendo una capa, ponemos un tercio del jamón cocido encima, seguimos haciendo capas de patatas y jamón cocido hasta acabar o sea, cuatro capas de patata y tres de jamón.

En una olla calentamos la leche con la nata y llevamos la mezcla a ebullición. Vertemos en el molde por encima de las patatas y el jamón y horneamos durante una hora. Cuando haya pasado el tiempo espolvoreamos por la superficie el queso gruyere y gratinamos durante diez minutos a potencia no muy alta. Dejamos reposar diez minutos dentro del molde y servimos.