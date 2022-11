Perder kilos es ganar calidad de vida

Los propósitos de principios de año son un compromiso con nuestra calidad de vida. La pérdida de peso es uno de ellos y es por eso que expertos como el doctor Wartan Keklikian, de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM), adelanta valiosas orientaciones para mantenernos en forma y lograr un estilo de vida saludable.

Seguramente el perder esos kilos que los excesos de las festividades nos dejaron, es uno de los puntos que encabeza la lista de buenas intenciones para con nosotros mismos. Es una sabia y sana decisión pues, aunque es normal que todos tengamos algo de grasa en el cuerpo, lo importante es no llegar al punto de experimentar sobre peso o incluso obesidad.

En el mundo hay aproximadamente 600 millones de personas obesas y mil 400 millones con sobrepeso. Son cerca de 2 mil millones que presentan esta problemática de salud, lo que equivale al 25% de la población mundial. En Venezuela no se manejan estadísticas en esta materia, pero los expertos estiman que el porcentaje en el país es similar a la tasa global.

Explica el doctor Wartan Keklikian, médico especialista en obesidad y cirugía laparoscópica de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM), que hay una preponderancia del 60% en pacientes femeninos, versus 40% de hombres -en ambos casos entre los 30 y los 50 años- que asisten a su consulta en busca de ayuda por este tema. “Hay más mujeres obesas que hombres, y esto es porque generalmente ellas tienen más tejido graso. Y aunque hay mujeres que se cuidan mucho, no todas lo hacen”.

Afirma el especialista que, si bien hay personas que han perdido peso gracias a dietas y ejercicios, son muy pocas las que lo logran. “La gran mayoría vuelve a recuperar todo otra vez, o no llegan a su peso. Es el llamado “efecto yoyo”.

Cuando perder es ganar

¿Cómo saber cuál es la mejor opción para bajar de peso? ¿Cuántos kilos debe perder una persona para estar en forma? De acuerdo con el doctor Keklikian, todo depende de la cantidad de grasa que se tenga. “Si pesa 100 kilogramos, perder entre 5 y 10 kilos ya es beneficioso para su salud; y si la persona tiene hipertensión, diabetes o resistencia a la insulina, mientras más peso pierda más mejorará”, afirma.

Para saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad, lo ideal y más sencillo es hacerse una Composición Corporal, simplemente subiéndose a una balanza con bioimpedancia. “Esto indica instantáneamente dónde está acumulada la grasa y si hay más de lo normal; cuánto músculo tiene y dónde está, su tasa metabólica, entre otros datos”, puntualiza el médico y agrega que en la UBAM se prescribe el tratamiento más idóneo para las personas obesas o con sobrepeso, ya sea por métodos nutricionales, por procedimientos simples como el balón gástrico, o por cirugías como la manga y el bypass gástrico. “Pero también estamos enfocados en la prevención de la obesidad, promoviendo un estilo de vida saludable, una dieta sana y ejercicios regulares”.

Afirma el doctor que, cuando una persona ha hecho dieta varias veces y no le han funcionado, puede optar por colocarse un balón gástrico, una manga gástrica, hacerse una cirugía o un bypass gástrico. “Se va escalando en los procedimientos”, explica. “El más sencillo de todos es el balón, porque se coloca en 10 minutos y sin cirugía, sin anestesia ni endoscopia”, señala el especialista.

Indica que este es un programa completo con un seguimiento continuo de la Composición Corporal del paciente, quien se lleva una balanza y un reloj inteligente a su casa y semanalmente envía al médico y a la nutricionista todos sus valores. “Hay un control muy objetivo y continuo de su progreso. Además, el paciente está apoyado por el equipo de especialistas de la UBAM: una nutricionista deportiva, un psicólogo especializado en obesidad y un programa de entrenamiento físico, lo que le permite al paciente perder peso de forma definitiva y hacer cambios en su estilo de vida. En el 98% de los casos, no recuperan el peso perdido gracias a este programa de seis meses de duración”, asegura el doctor Keklikian.

Para la colocación del balón gástrico la persona no amerita realizarse mayores estudios clínicos, simplemente una consulta médica. “Si el paciente quiere, se le hace un perfil de laboratorio para tenerlo como base. Si tiene algún síntoma, se le realiza una endoscopia u otro examen previo”, afirma el médico especialista.

En el caso de las cirugías, el paciente pasa primero por una serie de estudios especializados y una interconsulta con nutrición y psiquiatría, además de lo que el médico considere.

Por último, aconseja el doctor Keklikian que, para mantenerse siempre en forma, lo más importante es llevar un estilo de vida saludable, que incluya ejercicios y comida sana indicada por un nutricionista y, de ser necesario, atenderse con un equipo como el de UBAM, con especialistas que le brindan al paciente un acompañamiento permanente durante todo el proceso de pérdida de peso.