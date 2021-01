Por qué es importante ir al dentista luego de Navidad

A punto de terminar el primer mes del 2021 y los excesos de Navidad siguen haciendo estragos en los dientes. Y es que, en la época decembrina, la ingesta de dulces y comida suele ser más.

La odontóloga venezolana Mayra Dubén, quien cuenta con al menos 12 años de trayectoria, confirma esta teoría: “las navidades dejan tras de sí unas semanas llenas de excesos y cambios en nuestra rutina diaria. De esta manera, se ve afectada nuestra salud dental”.

Dada la situación, lo ideal sería acudir a expertos en la materia. “Hacer una revisión odontológica después de las navidades puede tener un doble beneficio para nuestros dientes: detectar a tiempo las secuelas que los excesos navideños hayan podido dejar en nuestros dientes, encías y marcar el calendario de revisiones dentales periódicas para el año que comenzará”.

Diversos estudios señalan que el 50 % de las caries se producen durante la época navideña. La especialista, conocida en Instagram como @dramayraduben, recomienda no tener miedo de ir a consulta tras las fiestas, sugiere cuidar siempre la salud dental.

“Durante estos días es también habitual olvidar algunos de los buenos hábitos, como cepillarse los dientes después de cada comida. Este cambio en nuestras costumbres puede acarrear problemas de salud general como aumento de peso, hipertensión. También, el empeoramiento de la salud bucodental”, indica.

Recomendaciones

Ante tal escenario, recomienda controlar lo que comes. “Sobre todo, con relación a los dulces. Intenta no comerlos todos los días”.

Igualmente, “cuida tu sensibilidad dental. Un gran número de bebidas son ácidas: el vino (aún más el blanco que el tinto), la cerveza, los refrescos de cola, las bebidas energéticas, los zumos de frutas (especialmente los cítricos). Evita consumirlos», dice.

Insta a proteger tanto los dientes de manera que no se manchen. “No abuses del vino tinto, café, té o refrescos de cola además del chocolate negro. Cepilla tus dientes al menos antes de acostarte”.

A los adictos al cigarrillo invita reflexionar, afirma que se puede dejar de fumar. Con el inicio del año nuevo llegan también los buenos propósitos, ¿y si intentas dejar de fumar? Existen varias maneras de intentarlo. No solo tu salud, tu boca y tu bolsillo también te lo agradecerán”, señala.

Comenta que “es fundamental volver a las rutinas de higiene y a los cuidados diarios. Es importante revisarlos y acudir al odontólogo si notamos dolor o síntomas anormales en nuestra boca. Si no se pusiera remedio, el problema podría ser mayor en un futuro”.

Subraya la importancia de ir al dentista regularmente, no solo cuando aparece una molestia. “Los pacientes acuden, en general, cuando algo les duele. A veces, incluso, cuando el dolor ya es insoportable. Lo ideal es hacer una visita al odontólogo al menos cada seis meses para control general, permite evitar las molestias y prevenir enfermedades”, puntualiza la odontóloga Mayra Dubén desde el estado Zulia, lugar donde radica.

