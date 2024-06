Pronóstico del Partido San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks (06/06/24) a las 21:40, ¿Quieres saber quién ganará? aquí tienes los datos!

Pronóstico del Partido San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks (06/06/24) a las 21:40, ¿Quieres saber quién ganará?

Hora: 21:40 MLB

Análisis:

Este partido presenta un duelo de lanzadores con rendimientos similares:

San Diego Padres: Randy Vasquez (1-3, ERA 5.74): Ha tenido problemas para controlar las carreras en sus últimas aperturas. Los Padres han anotado un promedio de 4.8 carreras por juego en sus últimos 5 partidos en casa.

Arizona Diamondbacks: Slade Cecconi (1-4, ERA 5.59): También ha permitido una cantidad considerable de carreras recientemente. Los Diamondbacks han anotado un promedio de 5.2 carreras por juego en sus últimos 3 partidos ganados.



Veredicto:

Partido Cerrado:

Lanzadores Abridores: Ambos lanzadores tienen un ERA similar y han estado permitiendo carreras.

Ambos lanzadores tienen un ERA similar y han estado permitiendo carreras. Racha Reciente: Los Padres vienen de 3 derrotas consecutivas, mientras que los Diamondbacks han ganado 3 de sus últimos 4 partidos.

Los Padres vienen de 3 derrotas consecutivas, mientras que los Diamondbacks han ganado 3 de sus últimos 4 partidos. Historial Reciente: En sus últimos enfrentamientos, los Diamondbacks han dominado a los Padres.

Predicción:

Considerando el reciente dominio de los Diamondbacks sobre los Padres y la racha perdedora de San Diego, Arizona podría llevarse la victoria en un partido cerrado.

Carreras San Diego Padres: 3

3 Carreras Arizona Diamondbacks: 4

Es importante tener en cuenta que:

Esta es solo una predicción basada en datos y análisis estadísticos.

Los resultados reales del partido podrían ser diferentes debido a factores impredecibles como lesiones, actuaciones individuales excepcionales y otros eventos del juego.

ESTADISTICAS

Ultimas 10 aperturas de: R. Vasquez (1-3) Efec:5,74 (SD)

20/05/2024 MLB ATLANTA BRAVES 3-0 SAN DIEGO PADRES P

13/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 4-5 COLORADO ROCKIES P

07/05/2024 MLB CHICAGO CUBS 3-2 SAN DIEGO PADRES P

25/04/2024 MLB COLORADO ROCKIES 10-9 SAN DIEGO PADRES P

20/04/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 2-5 TORONTO BLUE JAYS P

12/09/2023 MLB BOSTON RED SOX 2-3 NEW YORK YANKEES G

16/08/2023 MLB ATLANTA BRAVES 2-0 NEW YORK YANKEES P

05/07/2023 MLB NEW YORK YANKEES 3-6 BALTIMORE ORIOLES P

08/06/2023 MLB NEW YORK YANKEES 3-0 CHICAGO WHITE SOX G

26/05/2023 MLB NEW YORK YANKEES 1-5 SAN DIEGO PADRES P

Ultimas 10 aperturas de: S. Cecconi (1-4) Efec:5,59 (ARI)

01/06/2024 MLB NEW YORK METS 5-10 ARIZONA DIAMONDBACKS G

14/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 2-6 CINCINNATI REDS P

09/05/2024 MLB CINCINNATI REDS 4-5 ARIZONA DIAMONDBACKS G

03/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 1-7 SAN DIEGO PADRES P

27/04/2024 MLB SEATTLE MARINERS 3-1 ARIZONA DIAMONDBACKS P

21/04/2024 MLB SAN FRANCISCO GIANTS 3-5 ARIZONA DIAMONDBACKS G

02/09/2023 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 3-7 BALTIMORE ORIOLES P

27/08/2023 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 5-2 CINCINNATI REDS G

16/08/2023 MLB COLORADO ROCKIES 7-9 ARIZONA DIAMONDBACKS G

02/08/2023 MLB SAN FRANCISCO GIANTS 4-2 ARIZONA DIAMONDBACKS P

Últimos 10 partidos: SAN DIEGO PADRES

05/06/2024 MLB LOS ANGELES ANGELS 3-2 SAN DIEGO PADRES P

04/06/2024 MLB LOS ANGELES ANGELS 4-2 SAN DIEGO PADRES P

03/06/2024 MLB LOS ANGELES ANGELS 2-1 SAN DIEGO PADRES P

02/06/2024 MLB KANSAS CITY ROYALS 4-3 SAN DIEGO PADRES P

01/06/2024 MLB KANSAS CITY ROYALS 3-7 SAN DIEGO PADRES G

31/05/2024 MLB KANSAS CITY ROYALS 8-11 SAN DIEGO PADRES G

29/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 1-9 MIAMI MARLINS P

28/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 4-0 MIAMI MARLINS G

27/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 2-1 MIAMI MARLINS G

26/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 5-2 NEW YORK YANKEES G

Últimos 10 partidos: ARIZONA DIAMONDBACKS

05/06/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 3-9 SAN FRANCISCO GIANTS P

04/06/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 8-5 SAN FRANCISCO GIANTS G

03/06/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 4-2 SAN FRANCISCO GIANTS G

02/06/2024 MLB NEW YORK METS 4-5 ARIZONA DIAMONDBACKS G

01/06/2024 MLB NEW YORK METS 5-10 ARIZONA DIAMONDBACKS G

31/05/2024 MLB NEW YORK METS 10-9 ARIZONA DIAMONDBACKS P

30/05/2024 MLB NEW YORK METS 3-2 ARIZONA DIAMONDBACKS P

29/05/2024 MLB TEXAS RANGERS 6-1 ARIZONA DIAMONDBACKS P

28/05/2024 MLB TEXAS RANGERS 4-2 ARIZONA DIAMONDBACKS P

26/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 1-3 MIAMI MARLINS P

Últimos 10 enfrentamientos: SAN DIEGO PADRES-ARIZONA DIAMONDBACKS

05/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 11-4 SAN DIEGO PADRES

04/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 1-13 SAN DIEGO PADRES

03/05/2024 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 1-7 SAN DIEGO PADRES

12/03/2024 PRE-MLB SAN DIEGO PADRES 2-2 ARIZONA DIAMONDBACKS

05/03/2024 PRE-MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 5-3 SAN DIEGO PADRES

19/08/2023 MLB SAN DIEGO PADRES 1-8 ARIZONA DIAMONDBACKS

19/08/2023 MLB SAN DIEGO PADRES 4-6 ARIZONA DIAMONDBACKS

18/08/2023 MLB SAN DIEGO PADRES 4-0 ARIZONA DIAMONDBACKS

17/08/2023 MLB SAN DIEGO PADRES 1-3 ARIZONA DIAMONDBACKS

13/08/2023 MLB ARIZONA DIAMONDBACKS 5-4 SAN DIEGO PADRES

