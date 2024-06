Pronóstico del Partido Chicago White Sox vs Boston Red Sox (06/06/24) a las 20:10, ¿Quieres saber quién ganará? aquí tienes los datos!

Hora: 20:10 MLB

Análisis:

Este partido presenta un claro desequilibrio en el pitcheo abridor:

Chicago White Sox: Johnny Woodford (01, ERA 6.23): Ha tenido un inicio de temporada difícil, permitiendo muchas carreras en sus escasas aperturas. Los White Sox han anotado un promedio de 3.8 carreras por juego en sus últimos 5 partidos en casa.

Boston Red Sox: Tanner Houck (55, ERA 1.85): Ha sido dominante en la lomita recientemente, permitiendo muy pocas carreras. Los Red Sox han anotado un promedio de 6.2 carreras por juego en sus últimos 3 partidos ganados.



Veredicto:

Ventaja Red Sox:

Lanzador Abridor: Houck es un lanzador superior a Woodford en este momento.

Houck es un lanzador superior a Woodford en este momento. Rendimiento Reciente: Los Red Sox vienen jugando mejor ofensivamente que los White Sox.

Predicción:

Considerando la efectividad actual de Houck y el mal momento de los White Sox, los Red Sox parecen tener una clara ventaja para llevarse la victoria.

Carreras Chicago White Sox: 2

2 Carreras Boston Red Sox: 7

Es importante tener en cuenta que:

Esta es solo una predicción basada en datos y análisis estadísticos.

Los resultados reales del partido podrían ser diferentes debido a factores impredecibles como lesiones, actuaciones individuales excepcionales y otros eventos del juego.

ESTADÍSTICAS:

Ultimas 10 aperturas de: J. Woodford (0-1) Efec:6,23 (CWS)

Ultimas 10 aperturas de: T. Houck (5-5) Efec:1,85 (BOS)

31/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 7-3 DETROIT TIGERS G

26/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 2-1 MILWAUKEE BREWERS G

20/05/2024 MLB TAMPA BAY RAYS 0-5 BOSTON RED SOX G

15/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 3-4 TAMPA BAY RAYS P

10/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 1-5 WASHINGTON NATIONALS P

03/05/2024 MLB MINNESOTA TWINS 5-2 BOSTON RED SOX P

28/04/2024 MLB BOSTON RED SOX 5-4 CHICAGO CUBS G

23/04/2024 MLB CLEVELAND GUARDIANS 4-1 BOSTON RED SOX P

17/04/2024 MLB BOSTON RED SOX 2-0 CLEVELAND GUARDIANS G

12/04/2024 MLB BOSTON RED SOX 0-7 LOS ANGELES ANGELS P

Últimos 10 partidos: CHICAGO WHITE SOX

05/06/2024 MLB CHICAGO CUBS 7-6 CHICAGO WHITE SOX P

04/06/2024 MLB CHICAGO CUBS 7-6 CHICAGO WHITE SOX P

02/06/2024 MLB MILWAUKEE BREWERS 6-3 CHICAGO WHITE SOX P

01/06/2024 MLB MILWAUKEE BREWERS 4-3 (10I) CHICAGO WHITE SOX P

31/05/2024 MLB MILWAUKEE BREWERS 12-5 CHICAGO WHITE SOX P

29/05/2024 MLB CHICAGO WHITE SOX 1-3 TORONTO BLUE JAYS P

28/05/2024 MLB CHICAGO WHITE SOX 2-7 TORONTO BLUE JAYS P

27/05/2024 MLB CHICAGO WHITE SOX 1-5 TORONTO BLUE JAYS P

26/05/2024 MLB CHICAGO WHITE SOX 1-4 BALTIMORE ORIOLES P

25/05/2024 MLB CHICAGO WHITE SOX 3-5 BALTIMORE ORIOLES P

Últimos 10 partidos: BOSTON RED SOX

05/06/2024 MLB BOSTON RED SOX 9-0 ATLANTA BRAVES G

04/06/2024 MLB BOSTON RED SOX 3-8 ATLANTA BRAVES P

02/06/2024 MLB BOSTON RED SOX 4-8 (10I) DETROIT TIGERS P

01/06/2024 MLB BOSTON RED SOX 6-3 DETROIT TIGERS G

31/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 7-3 DETROIT TIGERS G

30/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 0-5 DETROIT TIGERS P

29/05/2024 MLB BALTIMORE ORIOLES 6-1 BOSTON RED SOX P

28/05/2024 MLB BALTIMORE ORIOLES 3-8 BOSTON RED SOX G

27/05/2024 MLB BALTIMORE ORIOLES 11-3 BOSTON RED SOX P

26/05/2024 MLB BOSTON RED SOX 2-1 MILWAUKEE BREWERS G

Últimos 10 enfrentamientos: CHICAGO WHITE SOX-BOSTON RED SOX

24/09/2023 MLB BOSTON RED SOX 2-3 (6I) CHICAGO WHITE SOX

23/09/2023 MLB BOSTON RED SOX 0-1 CHICAGO WHITE SOX

22/09/2023 MLB BOSTON RED SOX 3-2 CHICAGO WHITE SOX

25/06/2023 MLB CHICAGO WHITE SOX 4-1 BOSTON RED SOX

24/06/2023 MLB CHICAGO WHITE SOX 5-4 BOSTON RED SOX

23/06/2023 MLB CHICAGO WHITE SOX 1-3 BOSTON RED SOX

26/05/2022 MLB CHICAGO WHITE SOX 7-16 BOSTON RED SOX

25/05/2022 MLB CHICAGO WHITE SOX 3-1 BOSTON RED SOX

24/05/2022 MLB CHICAGO WHITE SOX 3-16 BOSTON RED SOX

08/05/2022 MLB BOSTON RED SOX 2-3 CHICAGO WHITE SOX

