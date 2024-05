Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy jueves 02/05/24

MIAMI MARLINS

HORA: 12:10 (-4 GMT)

MONEY: -161 (1,62)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 8-24

RECORD LOCAL (G-P): 4-15

CF: 3,6 CC: 5,5

RACHA:GGPPP

LANZADOR E. Cabrera

RECORD (G-P): 1-1 ERA: 5,28

PREDICCIÓN: 6

VS

COLORADO ROCKIES

MONEY: 136 (2,36)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 7-23

RECORD VISITA (G-P): 2-13

CF: 3,8 CC: 6,2

RACHA:PPPPG

LANZADORP. Lambert

RECORD (G-P): 2-1 ERA: 4,67

PREDICCIÓN: 3

—————————–

BALTIMORE ORIOLES

HORA: 13:05 (-4 GMT)

MONEY: 110 (2,10)

ALTA/BAJA: 9.0

RECORD (G-P): 19-11

RECORD LOCAL (G-P): 11-7

CF: 5,2 CC: 4,0

RACHA:PGGPG

LANZADOR Sin Confirmar

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 6

VS

NEW YORK YANKEES

MONEY: -132 (1,76)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 20-12

RECORD VISITA (G-P): 12-7

CF: 4,8 CC: 3,5

RACHA:GPPGG

LANZADORC. Rodon

RECORD (G-P): 2-1 ERA: 2,48

PREDICCIÓN: 9

—————————————————

BOSTON RED SOX

HORA: 13:35 (-4 GMT)

MONEY: -114 (1,88)

ALTA/BAJA: 9.5

RECORD (G-P): 18-13

RECORD LOCAL (G-P): 7-8

CF: 4,8 CC: 3,5

RACHA:GGGGP

LANZADORJ. Winckowski

RECORD (G-P): 1-1 ERA: 3,50

PREDICCIÓN: 8

VS

SAN FRANCISCO GIANTS

MONEY: -104 (1,96)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 14-17

RECORD VISITA (G-P): 5-10

CF: 3,8 CC: 4,6

RACHA:PPGPG

LANZADORK. Harrison

RECORD (G-P): 2-1 ERA: 4,09

PREDICCIÓN: 6

————————————–

TEXAS RANGERS

HORA: 14:35 (-4 GMT)

MONEY: -208 (1,48)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 16-15

RECORD LOCAL (G-P): 9-9

CF: 4,5 CC: 4,1

RACHA:PGGPG

LANZADORN. Eovaldi

RECORD (G-P): 1-2 ERA: 3,00

PREDICCIÓN: 8

VS

WASHINGTON NATIONALS

MONEY: 175 (2,75)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 15-15

RECORD VISITA (G-P): 11-7

CF: 4,0 CC: 4,3

RACHA:GPGGG

LANZADORM. Parker

RECORD (G-P): 2-0 ERA: 1,69

PREDICCIÓN: 5

————————————–

HOUSTON ASTROS

HORA: 20:10 (-4 GMT)

MONEY: -132 (1,76)

ALTA/BAJA: 9.5

RECORD (G-P): 10-20

RECORD LOCAL (G-P): 5-10

CF: 4,5 CC: 5,2

RACHA:PGGGP

LANZADORS. Arrighetti

RECORD (G-P): 0-3 ERA: 10,97

PREDICCIÓN: 6

VS

CLEVELAND GUARDIANS

MONEY: 112 (2,12)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 20-10

RECORD VISITA (G-P): 12-6

CF: 5,2 CC: 3,6

RACHA:GPPGP

LANZADORL. Allen

RECORD (G-P): 3-1 ERA: 5,46

PREDICCIÓN: 4

————————————–

