Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy LUNES 06/05/24

PHILADELPHIA PHILLIES VS SAN FRANCISCO GIANTS

PHILADELPHIA PHILLIESG:24 P:11

RACHA: GGGGG

HORA: 16:05

PHILADELPHIA PHILLIES -200 (1,50)

SAN FRANCISCO GIANTS 167 (2,67)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

SAN FRANCISCO GIANTSG:15 P:20

RACHA:PPPGP

Z. Wheeler (3-3) Efec:1,91 (PHI) – M. Black (0-0) Efec:0,00 (SF)

PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

———- ——————

CLEVELAND GUARDIANS VS DETROIT TIGERS

CLEVELAND GUARDIANSG:22 P:12

RACHA: GGPPG

HORA: 18:10

CLEVELAND GUARDIANS -119 (1,84)

DETROIT TIGERS 100 (2,00)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 5-6

DETROIT TIGERSG:18 P:16

RACHA: PPPGG

T. McKenzie (2-2) Efec:4,34 (CLE) – J. Flaherty (0-1) Efec:4,00 (DET)

DETROIT TIGERS RUN LINE.

