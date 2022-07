¿Qué es un MBA y un International MBA?

El MBA es un programa «generalista” que prepara para asumir puestos de responsabilidad en las empresas.

Los participantes de un MBA adquieren conocimientos generales de las distintas áreas de una empresa y asumen una visión global y estratégica de la misma. A su vez, los participantes aprenden que en la gestión empresarial es fundamental tener habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

El MBA, en su modalidad Full-Time, ha existido desde hace más de un siglo en los Estados Unidos y empezó a extenderse en Europa en los años 50. En sus orígenes, eran muy pocos los que poseían un MBA, por lo que los participantes tenían garantizados puestos de responsabilidad y gran aumento salarial.

En la actualidad el MBA está muy extendido y ha perdido algo de fuerza. Por una parte, el número de profesionales que poseen un MBA es cada día mayor. Por otra parte, hay muchas universidades y escuelas de negocios que han reducido los requisitos de admisión. En consecuencia, el MBA ha dejado de ser una garantía para el éxito profesional. Habiendo dicho eso, el MBA sigue abriendo muchas puertas a nivel profesional. Aquellos que realizan un MBA de prestigio pueden alcanzar un sueldo de 100.000 euros en tan sólo tres años, y un aumento de sueldo de un 40% tras finalizar el MBA. Aquellos que decidan realizar un MBA de menos renombre también se beneficiarán de este programa, ya que les ayudará a dar un impulso a su carrera profesional.

Existen varios modelos de MBA: Full-Time MBA, Part-Time MBA, Executive MBA, Specialist MBA, E-MBA, International MBA.

Full-Time MBA (a tiempo completo).

Este es el modelo más tradicional de MBA. En los Estados Unidos la duración de este programa es de dos años, mientras que en Europa suele ser de un año.

Este programa está dirigido a jóvenes con una titulación universitaria superior. En principio, los participantes deben tener al menos 3 años de experiencia. No obstante, son muchas las universidades que no exigen experiencia laboral.

Las universidades que ofrecen MBAs de prestigio son más rigurosso con los requisitos de admisión y piden una nota determinada en el examen GMAT (Graduate Management Admission Test). Este examen se realiza en inglés y mide la habilidad verbal, matemática y analítica del estudiante.

Part-Time MBA (a tiempo parcial)

El MBA a tiempo parcial apareció a principios de los años 90. Este programa suele tener una duración de dos años en Europa y la carga horaria suele ser menor que en un MBA a tiempo completo.

El MBA a tiempo parcial está dirigido a profesionales en activo, normalmente jóvenes. La ventaja principal de este modelo de MBA es que los participantes no tienen que renunciar a su sueldo actual y además el coste del programa se dispersa. Otra ventaja es que los participantes pueden explorar en clase situaciones reales de su empresa.

Executive MBA

El Executive MBA es un programa a tiempo parcial. La diferencia entre este programa y el descrito anteriormente es el perfil de los participantes. Para acceder al Executive MBA es imprescindible tener una sólida experiencia laboral de más de 5 años y con al menos 3 años en un puesto de responsabilidad. Con frecuencia son las empresas quienes financian este programa a ciertos empleados, con el fin de que puedan asumir puestos de mayor responsabilidad.

Specialist MBA

Existe una serie de MBAs enfocados a una especialidad determinada. La especialidad puede ser por ejemplo Financiera, Consultoría, Dirección Comercial y Marketing, Gestión del Medio Ambiente o Aeroespacial

Estos programas han despertado una gran polémica debido a que el objetivo de un MBA debería ser el de ofrecer una visión global de la empresa. La especialización no se debería adquirir a través de un MBA sino a través de otro tipo de posgrado.

E-MBA

Este programa se imparte a través de Internet y cada día son más los profesionales y ejecutivos que deciden realizar este tipo de programa. El gran atractivo del E-MBA es que el participante puede realizar el programa a su propio ritmo. Es decir, este MBA permite compaginar los estudios con el trabajo y la vida personal.

International MBA

Este programa se suele impartir en el idioma inglés y participan estudiantes de muy diversos países. La ventaja de realizar este tipo de programa es que se adquieren dos competencias muy importantes en el mundo laboral actual: el dominio del idioma inglés y el conocimiento de distintas culturas.

La ventaja de estudiar en otro país es que te adaptas al idioma inglés rápidamente. Por otra parte, el hecho de estudiar en otro país es prueba de que posees una gran capacidad de adaptación.

fuente.educa