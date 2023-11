¿Qué son los oxalatos y como afectan la salud comerlos en exceso?

Los oxalatos son sales o ésteres del ácido oxálico, un compuesto químico que se encuentra de forma natural en muchas plantas y alimentos. Los oxalatos también se producen en el cuerpo humano como producto de desecho.

Los oxalatos son insolubles en agua, por lo que pueden formar cristales en los riñones, lo que puede provocar cálculos renales. Las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos renales deben limitar su consumo de alimentos ricos en oxalatos.

Los alimentos ricos en oxalatos incluyen:

Verduras: espinacas, remolachas, ruibarbo, coles de Bruselas, brócoli, espárragos, nueces, semillas

Frutas: grosellas negras, arándanos, frambuesas, ciruelas pasas, ruibarbo

Bebidas: té negro, chocolate

Otros: cacao en polvo, nueces, semillas

Las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos renales deben limitar su consumo de alimentos ricos en oxalatos a menos de 50 miligramos por día.

El consumo excesivo de oxalatos puede afectar la salud de varias maneras, incluyendo:

Problemas digestivos: Los oxalatos pueden causar problemas digestivos, como diarrea, náuseas y vómitos.

Interferencia con la absorción de nutrientes: Los oxalatos pueden interferir con la absorción de nutrientes, como el calcio, el hierro y el magnesio.

Aquí hay algunos consejos para reducir la ingesta de oxalatos:

Cocine los alimentos ricos en oxalatos. Cocinar los alimentos ricos en oxalatos puede ayudar a reducir su contenido de oxalatos.

Beba mucha agua. Beber mucha agua puede ayudar a eliminar los oxalatos del cuerpo.

Si tiene alguna inquietud sobre su consumo de oxalatos, consulte con su médico o nutricionista.

Tabla de Alimentos con la cantidad de oxalato por porción.

Alimento Grupo alimenticio Porción Oxalato (mg) Ruibarbo Vegetales 1 taza (250 g) 960 Remolachas Vegetales 1 taza (125 g) 600 Chocolate negro Dulces 1 onza (28 g) 600 Almendras Nueces y semillas 1 onza (28 g) 600 Pepitas de calabaza Nueces y semillas 1 onza (28 g) 500 Espinacas Vegetales 1 taza (30 g) 400 Grosellas negras Frutas 1 taza (125 g) 300 Nueces pecanas Nueces y semillas 1 onza (28 g) 300 Frambuesas Frutas 1 taza (125 g) 200 Té negro Bebidas 8 onzas (240 ml) 200 Chocolate con leche Dulces 1 onza (28 g) 100 Tofu Legumbres 1/2 taza (75 g) 90 Quinoa Cereales 1/2 taza (90 g) 20 Lentejas Legumbres 1/2 taza (75 g) 20 Frijoles negros Legumbres 1/2 taza (75 g) 20 Avena Cereales 1/2 taza (40 g) 10 Arroz integral Cereales 1/2 taza (40 g) 10 Papas Tubérculos 1 taza (250 g) 20 Zanahorias Verduras 1 taza (125 g) 20 Brócoli Verduras 1 taza (125 g) 30 Espárragos Verduras 1 taza (125 g) 20 Tomates Verduras 1 taza (125 g) 20 Naranjas Frutas 1 taza (240 ml) 20 Melón Frutas 1 taza (125 g) 20 Manzanas Frutas 1 taza (125 g) 20 Plátanos Frutas 1 taza (125 g) 20 Leche Lácteos 1 taza (240 ml) 5 Queso cheddar Lácteos 1 onza (28 g) 5 Yogur griego Lácteos 1 taza (240 ml) 5 Carne de res Carne 3 onzas (85 g) 5 Pollo Carne 3 onzas (85 g) 5 Pescado Pescado 3 onzas (85 g) 5 Huevos Huevos 2 huevos 5 Aceite de oliva Grasas 1 cucharada (14 g) 0 Margarina Grasas 1 cucharada (14 g) 0 Agua Bebidas 8 onzas (240 ml) 0 Agua mineral Bebidas 8 onzas (240 ml) 0

Fuente.United States Department of Agriculture (USDA).