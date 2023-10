Rask AI para transcribir video a texto

Transcribir video a texto con Rask AI es realmente sencillo y requiere una edición mínima. Con la conversión de video a texto de transcripción automática es mucho más fácilmente rastreable ¡Pónselo fácil a los motores de búsqueda! Posiciona tus contenidos donde todos puedan verlos.

Por qué transcribir video a texto posiciona mejor tus contenidos

¿Necesitas dar visibilidad a tu podcast? Cuando los resultados de búsqueda no muestran tus contenidos, tienes que optimizar su posicionamiento. El SEO de audio comienza al convertir un audio o un video a texto.

Transcribir de video a texto Editar el resultado de la transcripción automática Aplicar técnicas de audio SEO

La eficacia de las herramientas que utilices para pasar de audio a texto y crear subtítulos en tu video de YouTube o podcast es importante. Determinará el tiempo y esfuerzo que necesitas y el éxito en tus resultados.

Calidad en la transcripción

Es importante que, en este proceso, la transcripción que se lleva a cabo sea de la mejor calidad posible. Por eso es importante utilizar las herramientas más avanzadas, como Rask AI.

Fácil de usar

Con interfaz en español

Modo de prueba gratis

Todas las herramientas que necesitas en un solo producto

Visualización de ejemplos de resultados

Extras adicionales en traducción, clonado de voz en otros idiomas, creación de subtítulos…

Este software es capaz incluso de distinguir las diferentes voces en una conversación. Su nivel de precisión es tan alto que prácticamente no tienes que editar los resultados, salvo detalles mínimos.

Aplicar técnicas de audio SEO al pasar de vídeo a texto

Cuando ya has pasado de un audio a un texto o de video a texto, ha llegado el momento de implementar tu posicionamiento. Tanto si tienes una estrategia de marketing desarrollada como aún la estás construyendo, estos tips te ayudarán:

Título: utiliza palabras clave relevantes para tu audiencia. Meta Etiquetas: imprescindibles para que los bots puedan identificar los temas de tus contenidos. Post: añade un post por cada contenido de audio o vídeo que publiques, añadiendo KWs de forma natural, especialmente en la descripción. Redes sociales: un reel de Instagram o un vídeo de YouTube o TikTok con fragmentos destacados para publicitar tus contenidos. Utiliza frases cortas, títulos y subtítulos que destaquen los temas y un lenguaje adaptado a tu público.

Herramientas para crear audio SEO

Hasta ahora, para hacer audio SEO necesitabas múltiples herramientas: desde micrófonos profesionales a software para “limpiar” el audio, como Audacity o Ardour. Sin embargo, la llegada la inteligencia artificial permite hacerlo todo con una sola herramienta. Esto es lo que te ofrece Rask AI:

Traducción IA de máxima precisión: sin apenas edición en más de 130 idiomas. Altavoces múltiples (Multispeakers): identifica las diferentes voces que intervienen en una conversación. Clonador de voz con traducción VoiceClone: traduce tu propia voz a otro idioma para permitirte llegar a más público, en todos los idiomas. Rask Shorts: para convertir videos y audios largos en contenidos resumidos atractivos, mediante IA. Sincronizador de subtítulos: para que tus videos y archivos de audio como podcast muestren los subtítulos a tiempo real.

Importancia de la fidelidad en la transcripción automática

Algunos programas y herramientas para transcribir de video a texto mediante reconocimiento de voz muestran un porcentaje de error realmente elevado. Eso implica que necesitarás someter los resultados a una profunda edición por parte de un experto.

Tardas más tiempo

Necesitas contratar a un experto

Inviertes más dinero

Con Rask AI te evitas todo esto, ahorrando tiempo y dinero: tienes todo lo que necesitas en una sola herramienta fácil de usar. Con resultados en minutos.

Transcribe tu video de YouTube con Rask IA

Rask IA ofrece una herramienta específica para transcribir vídeos de YouTube en más de 60 idiomas. En combinación con sus opciones para subtítulos, puedes mejorar ostensiblemente el posicionamiento de tus videos

¿Quieres crear una descripción o contenido de texto que acompañe al post con el que vas a patrocinar tu vídeo en otras plataformas? Con Rask Ai también puedes reescribir la transcripción: para decir lo mismo con otras palabras.

Así creas un contenido original que conserve las palabras clave en cuestión de segundos, basándote en la misma transcripción.

Cómo ayuda pasar de audio a texto a la visibilidad orgánica

Incorporar videos de YouTube con transcripción es una estrategia de marketing efectiva para implementar los resultados en las búsquedas.

Los motores de búsqueda “te encuentran” más rápido.

Tus contenidos amplifican su presencia.

Impulsas las conversaciones porque con un texto de base, es más fácil conseguir comentarios de texto en tus contenidos.

En el texto puedes crear links que lleven hasta el contenido original, más extenso.

El resultado es que tus contenidos adquieren una mayor relevancia ¡y aparecen más arriba en los buscadores!

Por qué Rask AI es tan fácil de usar

Cuando te enfrentas a la conversión de vídeos o audios en texto, el proceso de transcripción, edición y estrategias SEO puede hacerse cuesta arriba. Si a esto le sumas utilizar un software diferente para cada cosa y tener que contactar con diferentes profesionales, la cosa se complica.

Al pasar de vídeo/audio a texto con el conjunto de recursos que te ofrece Rask AI:

Haces que tus contenidos sean indexables. Algo fundamental para que los motores de búsqueda puedan detectarte (porque no rastrean formato de audio/video directamente). Das más relevancia a tus contenidos. Con la introducción de links, KWs y contenidos promocionales en redes. Haces que tus contenidos sean más accesibles. Y no solo para personas con problemas de audición, también en otros idiomas. En general, los subtítulos, transcripciones y traducciones permiten un mejor acceso a todos y mejoran la experiencia, participación y accesibilidad del público.

Rask AI te ofrece todo lo que necesitas de una sola vez, en español y con una versión de prueba y demos de ejemplo accesibles.

Crear contenido adicional a través del reconocimiento de voz IA

A través de sus herramientas, Rask IA te lo pone mucho más fácil a la hora de crear contenidos adicionales con los que promocionarte, como:

Vídeos cortos para YouTube, TikTok y otras redes

Post para blog

Descripciones a partir del resumen de tus transcripciones

Y no tienes por qué limitarte a tu idioma. Si utilizas Rask IA podrás generar tus propios contenidos (incluso con tu propia voz) en más de 50 idiomas diferentes.

Cómo transcribir vídeos con Rask IA

¿Aún no sabes cómo transcribir, traducir y resumir tus contenidos? Rask Ai ofrece múltiples herramientas para la conversión audio/texto y (si lo necesitas) también su traducción:

Transcribir vídeos. Compatible con múltiples formatos (también YouTube) y más de 130 idiomas diferentes.

Traducir vídeos. Con subtítulos sincronizados que se transcriben, traducen y reescriben para un resultado perfecto.

Transcribir audio. Con un sistema por reconocimiento tan preciso que prácticamente no tienes que editar nada en el texto que resulta.

Traducir podcast. Incluso reproduciendo la voz del idioma original.

Adicionalmente también puedes añadir subtítulos e incluso utilizar su generador de voz para crear contenidos en audio a partir de un texto.

Preguntas frecuentes

¿Qué se puede hacer con Rask AI?

Transcribir, crear subtítulos pasar de video/audio a texto y de texto a audio, traducir, clonar la voz en otros idiomas y reescrbibir.

¿En cuántos idiomas está disponible Rask IA?

En más de 130. Para trabajar con Youtube, con más de 60. En clonación de voz 28 idiomas incluyendo español, inglés, japonés, chino, hindi, las principales lenguas de la UE y otros idiomas como árabe, turco o filipino.

¿Cuánto cuesta Rask AI?

Está disponible en suscripción mensual desde $ 49 USD al mes. Ofrece una versión de prueba para 6 vídeos que incluye clonación de voz y edición de las transcripciones, entre otras cosas.

