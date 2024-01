Receta para Pizza Caprese Casera

Ingredientes

Masa de pizza: 500 g de harina de fuerza 25 g de levadura fresca 300 ml de agua tibia 1 cucharada de sal 1 cucharada de aceite de oliva

Cubierta: 250 g de mozzarella fresca 250 g de tomates cherry 10 hojas de albahaca fresca Aceite de oliva extra virgen



Origen de los ingredientes

Harina de fuerza: La harina de fuerza es un tipo de harina que se caracteriza por su alto contenido en gluten, lo que le da a la masa de pizza su elasticidad y resistencia. Se elabora con trigo duro, que es una variedad de trigo que se cultiva en todo el mundo.

Levadura fresca: La levadura fresca es un tipo de levadura que se cultiva en un medio líquido, como agua o leche. Se utiliza en la elaboración de muchos tipos de pan y masas, ya que ayuda a que la masa suba.

Agua tibia: El agua tibia es necesaria para activar la levadura. La temperatura ideal del agua es de entre 25 y 30 grados centígrados.

Sal: La sal ayuda a dar sabor a la masa de pizza y también ayuda a que la levadura funcione correctamente.

Aceite de oliva: El aceite de oliva ayuda a que la masa de pizza sea más sabrosa y también ayuda a que la masa no se pegue a las manos o a la superficie de trabajo.

Mozzarella fresca: La mozzarella fresca es un tipo de queso que se elabora con leche de vaca. Es un queso suave y cremoso que se derrite bien.

Tomates cherry: Los tomates cherry son una variedad de tomate que se caracteriza por su pequeño tamaño y su sabor dulce.

Albahaca fresca: La albahaca es una hierba aromática que se utiliza en la cocina italiana. Tiene un sabor refrescante y ligeramente picante.

Aceite de oliva extra virgen: El aceite de oliva extra virgen es un aceite de oliva de alta calidad que se obtiene mediante un proceso de extracción en frío. Es un aceite muy saludable que tiene un sabor intenso y agradable.

Preparación

Masa de pizza

En un bol grande, mezcla la harina, la levadura, el agua, la sal y el aceite de oliva. Amasa la mezcla durante unos 10 minutos, hasta que la masa esté suave y elástica. Coloca la masa en un bol engrasado, cúbrela con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido durante al menos 2 horas, o hasta que haya doblado su volumen.

Cubierta

Precalienta el horno a 250 grados centígrados. Extiende la masa de pizza sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de unos 3 milímetros. Coloca la masa de pizza en una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Corta la mozzarella fresca en rodajas finas. Corta los tomates cherry por la mitad. Coloca la mozzarella y los tomates cherry sobre la masa de pizza. Agrega las hojas de albahaca fresca. Rocía la pizza con aceite de oliva extra virgen. Hornea la pizza durante unos 15 minutos, o hasta que la masa esté dorada y la mozzarella esté derretida.

Servir

Corta la pizza en porciones y sírvela inmediatamente.

Consejos

Para una masa de pizza más sabrosa, puedes añadir a la mezcla una cucharada de orégano seco o una pizca de pimienta negra.

Si quieres que la pizza tenga un sabor más intenso, puedes añadir a la cobertura una cucharada de pesto.

Para una pizza más saludable, puedes sustituir la mozzarella fresca por mozzarella light o por queso feta.

Disfruta!

