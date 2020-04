PASTA CON CALABACINES, super económica y rápida..

Hoy les traemos una receta muy económica y rápida, si llegamos del trabajo y nos toca cocinar y no tenemos casi nada listo, si es de la que está lista en 5 minutos mejor…

Ingredientes:

2 Calabacines

Perejil al gusto

Mantequilla o margarina

Pimienta

Oregano

Pasta corta o larga, esto queda a su gusto..

Preparación:

Mientras pelamos los calabacines antes debimos remojarlos en vinagre junto al perejil..

Cortamos los calabacines en cuadrados pequeños.

Colocamos en un sartén la mantequilla y al tenerla derretida colocamos el calabacin, los tapamos y dejamos que se reduzcan, mientras les colocamos un poco de pimienta y orégano.

Al tener reducido el calabacin en el sartén, colocamos el perejil y dejamos tapado unos 5 minutos a la vez que los vamos mezclando.

Listo a servir..

Algunas variaciones:

Se puede agregar a tocineta, pollo, chuleta, hognos.. aumenta en trozos pequeños al momento de derretir la mantequilla, pero esto queda a gusto del lector.

