Receta de Waffles rica merienda!!!!

Los waffles, es una receta de origen belga muy extendida por todo el mundo. Es muy reconocible por su forma típica forma de rejillas, aunque los hay con diferentes formas.

Estos waffles se preparan en unas planchas calientes dónde se compactan y se cocinan, y a los que una vez hechos se les añade encima el resto de ingredientes que completan el mismo, siendo los más habituales helado, nata montada, chocolate o caramelo líquido, entre otros.

A continuación vamos a ir mostrando recetas variadas para hacer waffles en casa, recetas con diferentes ingredientes y preparados para que tengais variedad de recetas para elegir la que preparar para la mejor merienda con los amigos o familiares.

Esta es una receta para preparar unos riquísimos waffles, unos dulces muy sabrosos y esponjosos que son ideales para merendar, acompañándolos de variados complementos.

Ingredientes:

– 500 gramos de harina

– 250 gramos de mantequilla sin sal

– 200 gramos de azúcar

– 350 ml de leche

– 4 huevos XL

– Dos cucharaditas de levadura

– Una cucharada de esencia de vainilla

Preparación:

Los waffles o gofres, como se conocen en algunos países, son una preparación con mucha historia, ya que se preparaban allá por le Edad Media, usando para ello unas placas metálicas con algunos grabados interiores, lo que ha dado lugar a las actuales waffleras, que son unos pequeños electrodomésticos donde se cocinan los waffles de forma sencilla, a altas temperaturas y con el interior en forma de rejilla, lo que hace que tengan esa forma tan característica, que suele ser en forma de rejilla.

Esta receta que te proponemos a continuación es una receta sencilla de preparar para hacer unos waffles que podemos acompañar con muchos otros ingredientes una vez los tengamos hechos. Lo normal es emplear una wafflera para hacerlos, aunque existen unos moldes que se rellenan con la masa de los waffles y se mete al horno para que se hagan. Puedes cocinarla de ambas formas, según tengas o no una wafflera o prefieras emplear una u otra. Sigue leyendo y aprende a preparar esta estupenda masa para hacer unos ricos y esponjosos waffles.

Con la cantidad de ingredientes que te indicamos se preparan aproximadamente una docena de waffles de tamaño estándar, ya que hay moldes más grandes que otros. Empezaremos batiendo bien los huevos, y cuando los tengamos bien batidos les agregamos el azúcar y la esencia de vainilla, y volvemos a batir bien para mezclarlo todo, mejor si empleamos un recipiente donde podamos batir con una batidora con unas varillas. Cuando tengamos bien integrada el azúcar echaremos la mantequilla, que debe estar ligeramente derretida para poder mezclarla bien, y batimos hasta formar una mezcla cremosa y homogénea.

A continuación echamos la levadura química y volvemos a mezclar. Después iremos agregando parte de la leche y parte de la harina, previamente tamizada, e iremos mezclando hasta integrar bien todos los ingredientes. Al acabar nos debe quedar una masa si grumos y más bien densa, que podemos utilizar ya o dejar reposar hasta la hora de preparar los waffles, siguiendo las indicaciones del fabricante de la wafflera. Una vez los tengamos hechos podemos acompañarlos agregando encima nata montada, chocolate líquido, caramelo líquido, mermelada, helado, sirope… o una combinación de ellos.

Y para ponerlos mas intensos como para almuerzos o cenas le podemos agregar un rico pollo desmechado!!!!

