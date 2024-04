Recorrido turístico por la ciudad de Denver, Arizona

Recorrido turístico por la ciudad de Denver

Día 1 de Recorrido turístico por la ciudad de Denver:

Mañana: Visite el Capitolio del Estado de Colorado, un edificio con una hermosa arquitectura y una cúpula dorada que ofrece impresionantes vistas de la ciudad.

Tarde: Dé un paseo por el centro de Denver y explore las tiendas, restaurantes y lugares de interés del centro de la ciudad. Asegúrese de visitar Larimer Square, un histórico distrito comercial con edificios de la época victoriana.

Día 2 de Recorrido turístico por la ciudad de Denver:

Mañana: Visite el Museo de Arte de Denver, que alberga una extensa colección de arte de todo el mundo.

Tarde: Dé un paseo por el Jardín Botánico de Denver, que cuenta con una variedad de jardines, incluidos un jardín japonés, un jardín de rosas y un jardín alpino.

Día 3 de Recorrido turístico por la ciudad de Denver:

Mañana: Visite el Museo de la Naturaleza y las Ciencias de Denver, que cuenta con exhibiciones sobre dinosaurios, animales, espacio y más.

Tarde: Haga una excursión de un día a las Montañas Rocosas, que ofrecen impresionantes paisajes y oportunidades para practicar senderismo, acampar y pescar.

Noche: Disfrute de una cena y bebidas en uno de los muchos bares o restaurantes de las Montañas Rocosas.

Consejos adicionales:

Si tiene poco tiempo, considere comprar un pase de la ciudad de Denver, que le brinda entrada gratuita o con descuento a muchas atracciones.

Para moverse por la ciudad, puede tomar el autobús, el tren ligero o el taxi. También puede alquilar una bicicleta o un automóvil.

Asegúrese de empacar protector solar, anteojos de sol y un sombrero para protegerse del sol.

También es una buena idea empacar una chaqueta o un suéter, ya que las noches pueden ser frescas.

