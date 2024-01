Turismo en Invierno, Tour por Ámsterdam en enero 2024

¿Te gustaría disfrutar de una experiencia única de ecoturismo en una de las ciudades más bellas de Europa?

Entonces no te pierdas este tour por Amsterdam en enero 2024, donde podrás conocer los encantos de la capital holandesa bajo la nieve, recorrer sus canales en bicicleta o barco, visitar sus museos y monumentos más emblemáticos y degustar su rica gastronomía. En este post te contamos todo lo que necesitas saber para planificar tu viaje de turismo en invierno por Amsterdam.

Amsterdam es una ciudad que se puede visitar en cualquier época del año, pero en invierno tiene un encanto especial.

La nieve cubre los tejados de las casas, los puentes y los parques, creando un paisaje de postal. El frío no es un impedimento para disfrutar de la ciudad, ya que hay muchas actividades al aire libre y lugares acogedores donde refugiarse.

Además, el invierno es la temporada baja en Amsterdam, por lo que encontrarás menos turistas, precios más bajos y más disponibilidad de alojamiento.

Una de las mejores formas de conocer Amsterdam es recorrer sus canales, que son el símbolo de la ciudad y están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Puedes hacerlo en bicicleta, el medio de transporte más popular entre los locales, o en barco, una opción más cómoda y romántica.

Hay varias empresas que ofrecen tours guiados por los canales, con diferentes rutas, horarios y precios. Algunas incluso incluyen comida o bebida a bordo. Otra opción es alquilar un barco eléctrico y navegar a tu aire por los canales, disfrutando de la libertad y la tranquilidad.

Amsterdam también tiene una gran oferta cultural que no te puedes perder. La ciudad cuenta con más de 50 museos, entre los que destacan el Rijksmuseum, el Museo Van Gogh, el Museo Anne Frank y el Museo Stedelijk. Estos museos albergan algunas de las obras más famosas del arte holandés e internacional, así como testimonios de la historia y la cultura del país.

Te recomendamos que reserves tus entradas con antelación, ya que suelen tener mucha demanda. También puedes aprovechar para visitar otros lugares de interés como la Plaza Dam, el Palacio Real, la Iglesia Nueva, el Mercado de las Flores o el Barrio Rojo.

Si te gusta la naturaleza y los animales, no te pierdas el Artis Royal Zoo, el zoo más antiguo de Holanda. Aquí podrás ver más de 900 especies de animales, desde leones y elefantes hasta pingüinos y mariposas. El zoo también tiene un planetario, un acuario, un museo geológico y un jardín botánico. Es un lugar ideal para pasar un día divertido en familia o con amigos.

Y si quieres probar la gastronomía holandesa, tienes muchas opciones para elegir. Puedes degustar los típicos quesos holandeses, como el gouda o el edam, acompañados de pan y mostaza.

También puedes probar los stroopwafels, unos dulces rellenos de caramelo que se comen calientes; los poffertjes, unas tortitas pequeñas con mantequilla y azúcar glas; o las bitterballen, unas croquetas de carne con salsa de mostaza. Y para entrar en calor, nada mejor que una taza de chocolate caliente o un vaso de jenever, el licor nacional.

Como ves, Amsterdam tiene mucho que ofrecer en invierno. Si quieres vivir una experiencia inolvidable de ecoturismo en esta ciudad, reserva ya tu tour por Amsterdam en enero 2024 con nosotros. Te garantizamos un servicio profesional, personalizado y seguro.

No lo dudes más y contacta con nosotros para obtener más información y reservar tu plaza. ¡Te esperamos!

