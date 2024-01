Turismo en Invierno, Tour por Edimburgo en enero 2024

¿Te gustaría visitar una de las ciudades más bonitas y encantadoras de Europa en pleno invierno?

Si la respuesta es sí, entonces te interesa este tour por Edinburgh en enero 2024 que te ofrecemos desde Turismo en Invierno.

Edinburgh es la capital de Escocia y un destino ideal para disfrutar de la cultura, la historia, la naturaleza y la gastronomía de este país.

En este post te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tour, que incluye alojamiento, transporte, entradas a los principales monumentos y actividades exclusivas.

El tour por Edinburgh en enero 2024 tiene una duración de 5 días y 4 noches, y está pensado para que puedas conocer lo mejor de la ciudad y sus alrededores sin prisas ni agobios. Te alojarás en un hotel céntrico y cómodo, desde donde podrás salir a explorar las calles y los rincones de Edinburgh. El primer día, te recibiremos con una cena de bienvenida en un restaurante típico, donde podrás degustar algunos de los platos más tradicionales de la cocina escocesa, como el haggis, el salmón ahumado o el pastel de carne.

El segundo día, te llevaremos a hacer una visita guiada por el casco antiguo de Edinburgh, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí podrás admirar la impresionante arquitectura medieval y renacentista de edificios como el Castillo de Edinburgh, la Catedral de St Giles, el Palacio de Holyrood o el Parlamento Escocés. También tendrás tiempo libre para pasear por la Royal Mile, la calle más famosa y animada de la ciudad, donde encontrarás tiendas, pubs, museos y galerías de arte.

El tercer día, te proponemos una excursión a las Tierras Altas de Escocia, una de las zonas más espectaculares y salvajes del país. Allí podrás contemplar los paisajes de montañas, lagos, valles y bosques que han inspirado a escritores y cineastas. Además, visitarás el Lago Ness, el más famoso del mundo por la leyenda del monstruo que lo habita. ¿Serás capaz de verlo? También harás una parada en el Castillo de Urquhart, una fortaleza medieval en ruinas que domina el lago desde una colina.

El cuarto día, te invitamos a descubrir el lado más moderno y cosmopolita de Edinburgh.

Te llevaremos a hacer una visita guiada por el casco nuevo de la ciudad, donde podrás ver edificios elegantes y neoclásicos como la Galería Nacional de Escocia, el Monumento a Scott o el Jardín Botánico.

También podrás disfrutar de las mejores vistas de la ciudad desde el Calton Hill, un parque con varios monumentos históricos. Por la tarde, tendrás tiempo libre para hacer compras o relajarte en algún café.

El quinto y último día, te despediremos con un desayuno escocés y te trasladaremos al aeropuerto para que tomes tu vuelo de regreso. Esperamos que hayas disfrutado de este tour por Edinburgh en enero 2024 y que te lleves un recuerdo inolvidable de tu viaje con Turismo en Invierno.

