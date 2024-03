¿Quieres que tus productos y servicios sean vistos en más de 70 países? Estamos de promoción! Haz click aquí, contáctanos ahora mismo y solicita este espacio...

Tour por África, Recorrido por el Parque Nacional Serengeti

El Parque Nacional Serengeti es una reserva natural que se extiende por más de 14.000 km2 entre Tanzania y Kenia. Es famoso por albergar la mayor migración de mamíferos del mundo, donde millones de ñus, cebras y gacelas recorren las llanuras en busca de pastos frescos y agua. También es el hogar de una gran variedad de animales salvajes, como leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, jirafas, hipopótamos y muchos más.

El tour que yo elegí fue de cinco días y cuatro noches, con alojamiento en campamentos móviles que se trasladan según la temporada y la ubicación de los animales. El precio incluía los traslados desde el aeropuerto de Arusha, las comidas, las entradas al parque y los safaris en vehículos 4×4 con guías expertos.

El primer día llegamos al campamento por la tarde, después de un vuelo de una hora desde Arusha. El campamento estaba situado en una zona con vistas al río Mara, donde pudimos ver algunos cocodrilos y hipopótamos. La carpa era muy cómoda y espaciosa, con una cama doble, un baño privado y una terraza. Por la noche disfrutamos de una cena al aire libre con una fogata y un cielo estrellado.

El segundo día nos levantamos temprano para hacer el primer safari del día. Salimos a las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a iluminar el horizonte. El paisaje era espectacular, con las llanuras verdes salpicadas de acacias y rocas. Vimos muchos animales, como jirafas, elefantes, ñus, cebras, gacelas, hienas y leones. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando presenciamos una escena de caza, donde un grupo de leones se lanzó sobre una manada de ñus. Fue impresionante ver la fuerza y la velocidad de estos felinos.

Regresamos al campamento para desayunar y descansar un poco. Luego salimos de nuevo a las 10 de la mañana para hacer otro safari hasta el mediodía. Esta vez nos dirigimos a una zona más boscosa, donde pudimos ver algunos leopardos trepados en los árboles. También vimos algunos monos, jabalíes y antílopes.

Por la tarde hicimos el último safari del día, desde las 4 hasta las 6:30 de la tarde. Esta es la mejor hora para ver a los animales más activos, ya que se preparan para la noche. Vimos algunos rinocerontes negros, que son muy escasos y amenazados por la caza furtiva. También vimos algunos búfalos, que son muy imponentes y peligrosos. Y por supuesto, no podía faltar el atardecer africano, con sus colores rojos y naranjas que tiñen el cielo.

El tercer día cambiamos de campamento y nos trasladamos a otra zona del parque, cerca del lago Ndutu. Aquí pudimos ver la famosa migración de los ñus y las cebras, que se mueven en enormes manadas siguiendo el ciclo de las lluvias. Fue increíble ver la cantidad y la diversidad de animales que conviven en este ecosistema. También tuvimos la suerte de ver algunos cachorros de león jugando con sus madres.

El cuarto día hicimos un safari especial por la zona del cráter del Ngorongoro, que es una caldera volcánica que forma parte del parque. El cráter tiene unos 20 km de diámetro y alberga una gran concentración de animales en su interior. Es uno de los lugares más bellos y únicos del mundo. Vimos algunos animales que no habíamos visto antes, como flamencos rosados, avestruces, guepardos y leones blancos.

El quinto y último día nos despedimos del parque con un safari matutino, donde pudimos ver algunos animales que se despertaban con el sol. Luego regresamos al campamento para almorzar y recoger nuestras cosas. Nos llevaron al aeropuerto de Arusha, donde tomamos el vuelo de regreso a casa.

Fue una experiencia inolvidable, que recomiendo a todos los amantes de la naturaleza y la aventura. El Parque Nacional Serengeti es un lugar mágico, que te hace sentir parte de la vida salvaje. Espero volver algún día y vivir de nuevo esta maravilla.

