Resultados de las Carreras de la Rinconada del domingo 19-01-2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 800 Metros. 46”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Passioner(5) 55 Juan Delgado 11.181,03

2- Hermosa Nicole(1) 52 J.Herrera —

3- Amor de Tres(7) 52 U.Casique —

4- Daga Española(4) 52 J.G.Hernández —

5- Saint Basil(2) 52 I.Pimentel Jr

Entrenador: Ademar Rodríguez. Div: Ganador Bs. 11.181,03. Exacta Bs. 24.969,83. Trifecta Bs. 6.580,60. Retirados Nros. 3 y 6

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.300 Metros. 81”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Estrella Morena(3) 54 Maikel Rodríguez 17.862,07

2- Orodiva(5) 50 M.Pérez —

3- Miss Yoe(7) 53 J.G.Saballo —

4- Barletta(2) 53 A.Chirinos —

5- Marcelafrancesca(6) 50 K.Perfecto —

Entrenador: José Gudiño Div: Ganador Bs. 17.862,07. Placés Bs. 13.456,90 y 25.422,41. Exacta Bs. 29.530,17. Trifecta Bs. 4.771,98. Superfecta Bs. 7.162,50. Retirada Nro. 4

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 71”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Turcotta(5) 53 Ismerio Villalobos 75.474,14

2- Punta Espada(6) 53 E.Arévalo —

3- Miminapaola(3) 52 J.Lugo —

4- Biónica(1) 52 F.Urdaneta —

5-Mariecurie(8) 52 R.Capriles —

Entrenador: Miguel Cortez. Div: Ganador Bs. 75.474,14. Places Bs. 32.043,10 y 17.801,72. Exacta Bs. 93534,48. Trifecta Bs. 53.797,41. No Hubo Superfecta Acertada.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Neny Princess(8) 53 Jorge Luis Pérez 117.025,86

2- Conquistadora(2) 54 J.G.Hernández —

3- Miss Funchal(1) 51 C.Carrero —

4- Sky Moon(5) 53 G.Simancas —

5- Sugar Lips(6) 54 C.Gil —

Entrenador: Paul Valery. Div: Ganador Bs. 117.025,86. Places Bs. 36.534,48 y 17.965,52. Exacta Bs. 305.379,31. Trifecta Bs. 17.618,10. Superfecta Bs. 223.775,86

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Curiapo(8) 52 Cipriano Gil 89.922,41

2- Gran Poseidón(4) 53 R.Capriles —

3- Sunshine Warrior(5) 54 I.Pimentel Jr —

4- Chuchú Zeta(3) 50 O.Martínez —

5- Ajiley(2) 52 Z.Prieto —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 89.922,41. Placés Bs: 26.137,93 y 16.077,59. Exacta Bs. 81.633,62. Trifecta Bs. 38.137,93. No Hubo Superfecta Acertada.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 64”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- My Shinning Mate(5) 56 Robert Capriles 11.000

2- Pashmina(2) 53 E.Arévalo —

3- Grand Situ(1) 50 C.Carrero —

4- My Queen WIll(7) 52 J.C.Rodríguez —

5- Red Sky(9) 52 D.Acosta —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Placés Bs. 11.000,00 y 11.000,00. Exacta Bs. 10.099,14. Trifecta Bs. 12.292,67. Superfecta Bs. 47.956,90. Retirado Nro. 3 y 6

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 78”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Storm Poet(8) 57 Adrián Castellanos 24.517,24

2- Voy Con Fe(3) 54 O.Martínez —

3- Rubene(1) 52 J.J.Gamboa —

4- Jota Eme(5) 57 F.Quevedo —

5- The Best Tower(2) 52 F.Villalobos —

Entrenador: J. Silva. Div: Ganador Bs. 24.517,24. Places Bs. 17.163,79 y 19.060,34. Exacta Bs. 102.952,59. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertada. Retirada Nro. 4

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Wonder Corina(2) 52 Cipriano Gil 27.051,72

2-Falconía(7) 52 J.L.Pérez —

3- My Sweet Lilia(3) 51 A.Castellanos —

4- Wind Chaser(5) 52 M.Rodríguez —

5- Princesa Zoe(4) 52 J.Castellano —

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Div: Ganador Bs. 27.051,72. Places Bs. 19.594,83 y 76.327,59. Exacta Bs. 216.094,83. Trifecta Bs. 152.827,59. Superfecta Bs. 374.163,79.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 64”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Camuflado(6) 53 Eduardo Gutiérrez 13.879,31

2- Hot Security(3) 52 F.Velásquez —

3- Gran Moto(11) 52 F.Urdaneta —

4- Papá Pio(10) 53 F.Quevedo —

5- Gold Water(1) 52 52 P.Delgado —

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs. 13.879,31. Places Bs. 16.439,66 y 49.482,76. Exacta Bs. 292.560,34. Trifecta Bs. 44.598,71. Superfecta Bs. 120.456,90. Retirado Nro. 5.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 64”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Cinco De Oro(4) 55 Jorge Luis Pérez 48.698,28

2- Yokohama(13) 51 W.Vásquez —

3- Lozere(7) 54 A.Castellanos —

4- La Rujanera(2) 54 F.González Jr —

5- Princesa Yovana(5) 52 A.Chirinos —

Entrenador: R.Romero. Div: Ganador Bs. 48.698,28. Placés Bs. 14.439,66 y 24.206,90 Exacta Bs. 124.370,69. Trifecta Bs. 30.937,07. Superfecta Bs. 87.981,47. Triple Apuesta Bs. 60.203,45. Pool de 4 Bs. 204.060,34. Doble Perfecta Bs. 196.258,62. . Retirados Nros. 1 y 9. Dividendos del 5y6. Monto Bs. 573.425.000,00. Hubo 126 cuadros con seis aciertos que cobran Bs. 1.820.534,76. Con cinco hubo 3.016 aciertos que se llevan Bs. 22.815,32. Loto Hípico Bs. 345.465,52

Resultados de las Carreras de la Rinconada del domingo 19-01-2020 was last modified: by

En : Deportes