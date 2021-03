Resultados La Rinconada del Domingo 14/03/2021

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mamá Yeya(2) 54 Ivan Pimentel Jr. 700.862,07

2-Brave Yole(5) 53 J.C.Rodríguez –

3-La de Omar(9) 53 L.Sánchez —

4-Mandragora(7) 53 J.G.Hernández —

5-La Rosalía(3) 50 W.Vásquez —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 700.862,07. Placés Bs. 624.568,97 y 552.155,17. Exacta Bs. 1.312.500,00. Trifecta Bs. 509.051,72. Superfecta: 4.276.379,31. Retirada: 8.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fajador(2) 50 Francisco Quevedo 653.448,28

2-Llerad(7) 3Sub 53 S.Marín —

3-Beto Bombo(1) 2Baj 50 D.Hernández —

4-Thanos Kill(5) 53 A.Finol–

5-El Ferretero(9) 53 J.L.Pérez —

Entrenador: Radames Santamaría M. Div: Ganador Bs.653.448,28 . Placés Bs. 623.275,86 y 1.574.137,93. Exacta Bs. 4.704.741,38.Trifecta: 5.684.482,76.Superfecta: Bs 38.901.724,14.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Persecuted(4) 52 Francisco Quevedo 1.404.310,34

2-Super Miguel(1) 53 J.C.Rodríguez —

3-Rob Power(5) 52 U.Casique —

4-Templario(2) 53 E.Betancourt —

5-Komodo(7) 53 Edw.Jaramillo —

Entrenador: Miguel Cortez. Div: Ganador Bs. 1.404.310,34. Places Bs. 710.344,83 y 664.655,17. Exacta Bs. 3.070.689,17. Trifecta: Bs 1.818.103,45. Superfecta: Bs 7.382.327,59.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 82.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Pintada(6) 2Sub 53 Francisco Urdaneta 941.810,34

2-Scarlett(9) 1Baj 53.5 J.Lugo —

3-Nazari(3) 53 S.Marín–

4-Lau Cran(5) 53 A.Castellanos —

5-Amboise(4) 50 Y.J.Bermúdez —

Entrenador: Juan Carlos García. Div: Ganador Bs. 941.810,34 Placés Bs. 550.000,00 y 1.144.396,55. Exacta Bs. 6.079.741,38. .Trifecta Bs. 5.748.017,24. .Superfecta: Sin Aciertos.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 98.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Gran Giocatore(10) 56 Jaime Lugo 780.603,45

2-Trucutrú(4) 53 F.Urdaneta —

3-El de Froix(8) 53 I.Pimentel Jr —

4-Freely(2) 53.5 W.Vásquez —

5-Power Indy(7) 53 C.Gil —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 780.603,45. Places Bs. 738.362,07 y 954.741,38. Exacta Bs. 1.951.293,10. Trifecta Bs 1.221.293,10. Superfecta: Bs 8.587.068,97.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Amor de Padre(11) 51 Francisco Quevedo 2.009.051,72

2-Rey Vulcano(6) 54.5 F.Urdaneta–

3-My Junior Mate(7) 53 J.G.Hernández —

4-Sañila de Oro(4) 52 K.Perfecto —

5-Primpy Billy(8) 53 J.C.Rodríguez —

Entrenador: Miguel Cortez. Div: Ganador Bs. 2.009.051,72. Places Bs. 1.360.775,86 y 602.586,21. Exacta Bs. 6.139.224,14. Trifecta: Bs. 6.906.034,48. Superfecta: Sin Aciertos. Retirados: 5-1.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Chocomelao(9) 53 Cipriano Gil 1.308.620,69

2-Sunshine Warrior(10) 55 F.Vásquez —

3-Kaiser Barcelona(6) 52 F.Quevedo —

4-Sublime(3) 53 I.Villalobos —

5-Carnegie Hall(1) 52 D.Hernández —

Entrenador: José García Div: Ganador Bs. 1.308.620,69. Places Bs. 713.362,07 y 3.643.965,52. Exacta Bs. 6.776.724,14. Trifecta: Bs. 8.273.275,86. Superfecta: Bs 29.095.689,66. Triple Apuesta Bs 3.898.620,69, Doble Perfecta: Sin Aciertos.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fascinante(11) 54 Cipriano Gil 650.431,03

2-La Ceiba(4) 53 E.Arévalo —

3-Lady Valle(3) 53 S.Marín —

4-Cautelosa(6) 53.5 C.M.Sánchez —

5-Lady Mary(7) 50 F.Quevedo —

Entrenador: Humberto Correia. Div: Ganador Bs. 650.431,03. Places Bs. 762.931,03 y 10.578.448,28. Exacta Bs. 19.926.293,10.Trifecta Bs. Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Retirada: 2-9.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 87.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Flash Way(13) 52.5 Kelvin Perfecto 4.510.775,86

2-De Miquias(10) 54 C.Gil —

3-Money Strong(3) 53.5 I.Villalobos —

4-Biloni(6) 52.5 K.Aray —

5-Gran Weston(2) 53 A.Castellanos —

Entrenador: Halí García. Div: Ganador Bs. 4.510.775,86. Placés Bs: 2.105.603,45 y 1.242.241,38. Exacta Bs. 24.123.706,90. Trifecta Sin Aciertos. Superfecta: Bs 38.145.258,62. Retirados: 4-5.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Ventura(12) 53 Wilfred Vásquez 550.000,00

2-Ardenas(11) 50 D.Hernández —

3-Lady Zarina(8) 51 Y.Bermúdez —

4-Second Illusion(10) 54 J.Lugo —

5-Veronvale(3) 53 J.C.Rodríguez —

Entrenador: Radames Santamaría. Div: Ganador Bs. 550.000,00. Places Bs. 634.913,79. y 1.097.413,79. Exacta Bs. 2.812.500,00.Trifecta Bs. 2.633.448,28. Superfecta: Bs. 4.614.224,14.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Papa Aniello(14) 51 Julio Moncada 1.722.844,83

2-Sol Caribe(4) 54.5 S.Marín —

3-American White(3) 53 J.Herrera —

4-Mancuerna(1) 53 J.Lugo —

5-Miltonbarra(12) 54.5 L.Sánchez —

Entrenador: César Pérez. Div: Ganador Bs. 1.722.844,83. Placés Bs: 1.056.465,52 y 1.296.982,76. Exacta Bs. 5.709.913,79 Trifecta Bs 18.762.931,03. Superfecta: Bs 75.688.362,07. Triple Apuesta: Bs 14.960.862,07. Pool de 4: Bs. 29.970.344,83. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Dividendos del 5y6: con (6) aciertos: (179) combinaciones a Bs. 203.557.703,72. Con (5) aciertos: (6260) combinaciones a Bs 1.746.055,59. Loto Hípico Bs. 16.481.896,55. Dividendo 5y6 Internacional con (6) aciertos (13) combinaciones a $ 566,91.

Resultados La Rinconada del Domingo 14/03/2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes