Resultados de las Carreras de la Rinconada del Sábado 18-01-2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 78”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Never Give Up(6) 55 Maikel Rodríguez 17.077,59

2- King Will(4) 53 J.Aray —

3- Sambuco(3) 52 F.Quevedo —

4- Gran Weston(5) 52 F.Urdaneta —

5- Be HOnest(2) 52 R.E.Ibarra —

Entrenador: Tomás Sánchez. Div: Ganador Bs. 17.077,59. Exacta Bs. 27.974,14. Trifecta Bs. 4.303,88. Retirado Nro. 1.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.200 Metros. 72”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Alejandra(2) 50 Franklin Catarí 66.422,41

2- Winning Player(4)SUB 52 A.Chirinos —

3- Twilight(3)SUB 55 W.Vásquez —

4- Lucerito(6)BAJ 55 J.G.Hernández —

5- Luna Princess(5) 54 I.Villalobos —

Entrenador: Ramiro Caldeira. Div: Ganador Bs. 66.422,41. Placés Bs. 22.543,10 y 62.758,62. Exacta Bs. 327.844,83. Trifecta Bs. 44.875,00. Superfecta Bs. 68.344,83

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Victoria(8) 54 Francisco Urdaneta 16.241,38

2- Second Illusion(4) 52 J.Lugo —

3- Perla Caribe(3) 54 R.Colina —

4- Inspire(2) 52 N.Ortiz —

5-Orquídea Blanca(6) 53 I.Pimentel Jr —

Entrenador: Reynaldo Yánez. Div: Ganador Bs. 16.241,38. Places Bs. 11.000,00 y 11.267,24. Exacta Bs. 19.301,72. Trifecta Bs. 31.017,24. No Hubo Superfecta Acertada. Retirada Nro. 1.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 70”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Batalantón(6) 52 Cindy Carrero 18.181,03

2- Chicho(7) 54 W.Vásquez —

3- Príncipe Adriano(4) 52 C.Gil —

4- Ervin Jr(5) 56 A.Siso —

5- The NIggas Maxi(2) 50 O.Martínez —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 18.181,03. Places Bs. 20.758,62 y 21.103,45. Exacta Bs. 22.995,69. Trifecta Bs. 16.004,74. Superfecta Bs. 29.034,48

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Rápidas(4) 52 Adrián Castellanos 100.956,90

2- Queen Fénix(1) 53 N.Ortiz —

3- Categórica(7) 52 J.Moncada —

4- Doña Rita(5) 50 M.Bruzual —

5- Princesa Maco(11) 53 C.Brito —

Entrenador: Félix Imbriano. Div: Ganador Bs. 100.956,90. Placés Bs: 22.810,34 y 246.060,34. Exacta Bs. 643.793,10. No hubo Trifecta ni Superfecta Acertadas.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 65”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- The Brother(7) 52 Edgardo Arévalo 59.560,34

2- El Gran Redford(9) 54 J.G.Hernández —

3- Rey Salim(8) 52 J.Herrera —

4- Gorilla Speed(3) 52 L.Sánchez —

5- Desert King(1) 52 F.Urdaneta —

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs. 59.560,34. Placés Bs. 14.939,66 y 17.025,86. Trifecta Bs. 70.767,24. Superfecta Bs. 25.135,34. Retirado Nro. 2 y 5

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- My Loving Mate(5) 55 Francisco Urdaneta 66.793,10

2- Muniqui(8) 51 C.Carrero —

3- Harleyquinn(7) 54 J.G.Hernández —

4- Srta Ricarda(3) 52 J.Lugo —

5- Carolina Del Norte(2) 52 J.Herrera —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 66.793,10. Places Bs. 29.224,14 y 58.448,28. Exacta Bs. 197.004,31. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertada. Retirada Nro. 9

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Prince Diego(7) 55 Adrián Castellanos 71.629,31

2-Súper Tornado(4) 51 D.Acosta —

3- Mr Abude(2) 53 R.Capriles —

4- Reservado(8) 54 P.Delgado —

5- Prince Dylan(6) 51 F.Villalobos —

Entrenador: Morris Salswach. Div: Ganador Bs. 71.629,31. Places Bs. 43.387,93 y 17.887,93. Exacta Bs. 207.823,28. Trifecta Bs. 139.120,69. Superfecta Bs. 57.519,83. Retirado Nro. 1.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 68”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Raffstar(6) 54 Ismeiro Villalobos 11.000,00

2- Cortesano(5) 52 I.Pimentel Jr —

3- Amor De Padre(7) 54 J.Lugo —

4- Oni David(4) 53 F.González Jr —

5- The Big Madison(12) 52 R.Capriles —

Entrenador: Ademar Rodríguez. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Places Bs. 12.310,34 y 78.431,03. Exacta Bs. 37.806,03. Trifecta Bs. 24.950,43. Superfecta Bs. 33.146,55.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Destination(6) 53 Félix Vásquez 19.896,55

2- Mr Coco(5) 52 A.Girón —

3- Tio Joseito(9) 53 A.Brito —

4- Competente(1) 54 K.Zonnet —

5- General Raf(12) 54 J.Castellano —

Entrenador: G.Alessandrino. Div: Ganador Bs. 19.895,55. Placés Bs. 56.741,38 y 149.008,62. Exacta Bs. 437.758,62. No Hubo Trifecta Acertada. Superfecta Bs. 747.051,72. Triple Apuesta Bs. 171.555,17. Pool de 4 Bs. 1.945.200,00. Doble Perfecta Bs. 549.275,86. . Retirados Nros. 7. Dividendos del 5y6. Monto Bs. 357.905.000,00. Hubo 6 cuadros con seis aciertos que cobran Bs. 23.860.471,27. Con cinco hubo 194 aciertos que se llevan Bs. 221.384,53. No hubo Loto Hípico Acertado.

Resultados de las Carreras de la Rinconada del Sábado 18-01-2020 was last modified: by

En : Deportes